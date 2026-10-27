Cedears: las acciones de Netflix no paran de caer, ¿oportunidad de compra o pérdida de atractivo?

Especialistas aseguran que el problema no fue tanto el último informe trimestral de la plataforma como las expectativas a futuro. El foco está puesto en la publicidad y en la adaptación a las nuevas modas de consumo.

Las acciones y Cedears de Netflix cotizan a unas 17 veces su resultado operativo estimado para 2026 y a aproximadamente 22 veces sus ganancias.

Las acciones de Netflix atraviesan una de sus peores rachas bursátiles desde 2022 , con una caída superior al 50% desde sus máximos de junio de 2025. Para quienes operan Cedears , el retroceso abre un interrogante: ¿es una oportunidad de compra o una señal de que el negocio perdió atractivo ?.

Netflix registró ingresos por u$s12.874 millones en el tercer trimestre , un incremento interanual del 12%. La ganancia por acción alcanzó los u$s0,87, un 49% más que un año antes, mientras que el margen operativo trepó al 34,6%, frente al 28,2% del mismo período de 2025.

Sin embargo, la acción cayó un 5,3% después de la presentación y llegó a negociarse en torno a los u$s65, cerca de un mínimo de 52 semanas y casi un 48% por debajo de su máximo de u$s124,86. La compañía acumuló así seis reacciones negativas consecutivas a sus balances.

Para Damián Vlassich , líder de Estrategias de Inversión en IOL, el problema no está en las cifras trimestrales, sino en las expectativas . “Netflix no cae por un mal trimestre sino por un problema de narrativa: el mercado dejó de pagar por la historia de crecimiento anterior y todavía no se convence de que haya una nueva”, explicó.

La desaceleración de los ingresos , cuyo crecimiento pasó del 17,2% interanual en el tercer trimestre de 2025 al 11,8% en el mismo período de 2026, alimentó las dudas. A esto se sumó una proyección de ganancias por acción de u$s0,67 para el cuarto trimestre, inferior a los u$s0,73 que esperaba el consenso de analistas.

Publicidad y modas de consumo: los desafíos que enfrenta Netflix

Uno de los principales interrogantes es la capacidad de Netflix para sostener su expansión. La compañía redujo su previsión de ingresos publicitarios para 2026 de aproximadamente u$s3.000 millones a u$s2.700 millones, un recorte del 10% atribuido a demoras en el desarrollo de sus capacidades de producto.

Las acciones y Cedears de Netflix cotizan a unas 17 veces su resultado operativo estimado para 2026 y a aproximadamente 22 veces sus ganancias.

La publicidad es una pieza central de su estrategia para compensar la madurez de los mercados desarrollados, donde tanto los aumentos de precios como la incorporación de suscriptores encuentran límites.

Priscila Sosa, asesora financiera en Bull Market Brokers, advirtió que el desafío también pasa por la competencia por la atención de los usuarios. “El problema ya no es cuántos suscriptores tiene, sino cuánto tiempo le dedican”, señaló. En ese escenario, TikTok, YouTube y los creadores de contenido disputan el tiempo de las audiencias, especialmente las más jóvenes, con videos breves que compiten con películas y series de larga duración.

Vlassich, por su parte, destacó que la compañía necesita demostrar una recuperación del engagement y una mejor monetización publicitaria. Entre los posibles catalizadores mencionó el crecimiento del 24% de las horas vistas en India, la expansión del plan con publicidad a 15 nuevos países desde marzo de 2027 y una programación deportiva y de entretenimiento relevante para el cuarto trimestre.

¿Es una oportunidad para invertir a través de Cedears?

Pese al retroceso, ambos análisis identificaron potencial de recuperación. Según las estimaciones de Vlassich, Netflix cotiza a unas 17 veces su resultado operativo estimado para 2026 y a aproximadamente 22 veces sus ganancias, excluyendo ingresos extraordinarios. Sosa también destacó que la valuación quedó por debajo de la mitad de la registrada en el máximo de 2025.

Las recompras de acciones constituyen otro respaldo: Netflix destinó u$s4.800 millones a esa estrategia durante el trimestre. No obstante, esa política no garantiza que la cotización haya encontrado un piso.

Para Sosa, “tiene potencial, pero no va a ser inmediato”. La próxima prueba llegará en enero, cuando la empresa presente sus resultados anuales y sus proyecciones para 2027.