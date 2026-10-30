Cedears: Google y Microsoft presentaron balances, ¿cuál conviene comprar?

Las acciones de Microsoft avanzaron entre 4% y 5% después del cierre de la rueda, mientras que Alphabet llegó a caer cerca de 10%.

Google también mostró un crecimiento importante. Sus ingresos aumentaron 25%, hasta los u$s127.600 millones.

Los resultados trimestrales de Microsoft y Alphabet (matriz de Google) reavivaron la competencia entre las grandes tecnológicas y marcaron diferencias en la reacción de los inversores . Aunque ambas compañías mostraron un fuerte crecimiento en sus negocios de computación en la nube, el mercado premió a Microsoft y castigó a Alphabet , en medio de las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reacción inicial de Wall Street reflejó esa diferencia: las acciones de Microsoft avanzaron entre 4% y 5% después del cierre de la rueda, mientras que Alphabet llegó a caer cerca de 10% . Para los inversores argentinos que operan a través de Cedears, la pregunta es si la corrección de Google representa una oportunidad de entrada o si Microsoft ofrece mejores perspectivas.

Según Martín Mejía , analista de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros, la diferencia entre ambas compañías no estuvo tanto en el crecimiento de sus negocios de nube, sino en "cómo se están traduciendo las enormes inversiones en inteligencia artificial en resultados y en flujo de caja".

Microsoft presentó un trimestre sólido, con ingresos por u$s92.300 millones, un incremento interanual del 19% . La ganancia por acción ajustada alcanzó los u$s4,89 y también superó las estimaciones de los analistas.

El principal motor fue Azure , su plataforma de servicios en la nube, que registró un crecimiento superior al 48%. Además, la compañía informó por primera vez su facturación en dólares para este segmento, que llegó a u$s33.200 millones.

La demanda de infraestructura para inteligencia artificial también se reflejó en las inversiones: el gasto de capital (capex) alcanzó los u$s45.200 millones durante el trimestre. Sin embargo, la empresa proyectó que Azure crecerá entre 49% y 50% en el próximo período, por encima del 45% que esperaba el mercado.

Microsoft presentó un trimestre sólido, con ingresos por u$s92.300 millones, un incremento interanual del 19%. Reuters

En este escenario, Mejía destacó que "la demanda sigue superando a la oferta", una señal de que la compañía todavía tiene margen para ampliar su capacidad y capturar nuevos ingresos. "Vemos que los fuertes niveles de inversión para ampliar la capacidad de Azure están dando resultados y que el mercado lo valora", agregó.

Para el ejecutivo, uno de los aspectos más favorables es que Microsoft consigue acelerar su negocio de nube sin comprometer su generación de efectivo. "Crece más rápido de lo previsto y lo hace manteniendo flujo de caja positivo", sostuvo Mejía.

Google: más ingresos, pero dudas sobre la rentabilidad de la IA

Alphabet también mostró un crecimiento importante. Sus ingresos aumentaron 25%, hasta los u$s127.600 millones, mientras que Google Cloud duplicó su facturación, con una expansión del 103%. Además, su cartera de contratos pendientes alcanzó los u$s561.000 millones.

Sin embargo, la ganancia por acción fue de u$s2,12, frente a los aproximadamente u$s3,02 que esperaba el mercado. El resultado estuvo afectado por una pérdida contable de alrededor de u$s8.000 millones en inversiones financieras, vinculada a su participación en SpaceX.

Desde Cocos Capital también destacaron el impacto de una pérdida de u$s8.700 millones en inversiones financieras. "Google vendió más, pero ganó menos de lo esperado", aseveraron los estrategas del bróker.

Pero la principal preocupación pasó por el negocio publicitario: los ingresos de Search crecieron 12%, por debajo de las previsiones. La desaceleración reavivó el interrogante sobre cómo la incorporación de herramientas de inteligencia artificial puede modificar el modelo tradicional de búsquedas y publicidad de Google.

Alphabet también mostró un crecimiento importante. Sus ingresos aumentaron 25%, hasta los u$s127.600 millones.

A esto se sumó un flujo de caja libre negativo por segundo trimestre consecutivo y el anuncio de un gasto de capital significativamente mayor para 2027.

"Ese gasto presionó su flujo de caja y aumentó sus necesidades de financiamiento", advirtió Cocos Capital. La gran incógnita, según la firma, es: "¿Toda esa inversión en IA va a generar suficientes ganancias en el futuro?"

¿Cuál conviene comprar a través de Cedears?

La comparación deja a Microsoft mejor posicionada para quienes buscan exposición al crecimiento de la inteligencia artificial. La compañía consiguió demostrar que sus inversiones se traducen en una mayor demanda de servicios y crecimiento de ingresos, sin comprometer todavía su generación de caja.

Alphabet, por su parte, conserva fundamentos sólidos y un negocio de nube con perspectivas favorables, pero enfrenta interrogantes sobre la evolución de Search y el financiamiento de sus inversiones.

De todos modos, el mercado no considera que la corrección de Google sea una señal para abandonar la posición. "En Alphabet no vemos motivos para vender, ya que la caída responde en parte a un efecto contable", explicó Mejía.

La estrategia recomendada por la firma es mantener las posiciones y evaluar nuevas compras de manera gradual: "Preferimos mantener posiciones y, eventualmente, acumular de forma gradual en la debilidad, en lugar de aumentar la exposición de manera agresiva".