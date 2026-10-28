Vista superó las expectativas de Wall Street: su producción en Vaca Muerta saltó 33% y marcó un nuevo récord

La petrolera registró ingresos por u$s1.234 millones, un incremento interanual del 75%, mientras que su EBITDA ajustado avanzó un 78%. Las ventas al exterior alcanzaron los u$s935 millones y la compañía busca ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Vista Energy alcanzó un récord de producción en Vaca Muerta durante el tercer trimestre y superó las expectativas de ingresos de Wall Street.

Vista Energy presentó este miércoles los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026 , con ingresos que superaron las expectativas de Wall Street y un nuevo récord de producción en Vaca Muerta . La petrolera registró una facturación de u$s1.234 millones, un 75% más que un año atrás , frente a los u$s1.140 millones previstos por los analistas, mientras que su producción alcanzó los 169.000 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe/d), un incremento interanual del 33%.

En Wall Street , las acciones de la compañía cerraron la rueda con una suba del 1% , antes de la publicación de los resultados. Sin embargo, en las operaciones posteriores al cierre, los papeles registraban una caída del 0,4% , pese a que la petrolera había superado las proyecciones de ingresos del mercado.

En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado alcanzó los u$s841 millones, con una expansión interanual del 78% , mientras que el margen operativo medido por este indicador se ubicó en el 68%, un punto porcentual por encima del registrado durante el mismo período de 2025. Por su parte, la compañía obtuvo una utilidad neta de u$s293 millones y generó un flujo de caja libre de u$s334 millones, en un trimestre en el que destinó u$s460 millones a inversiones.

Uno de los principales motores del crecimiento fue la expansión de la producción y del negocio exportador . Entre julio y septiembre, Vista despachó al exterior 9,9 millones de barriles de petróleo, un 56% más que en el tercer trimestre del año pasado, lo que le permitió obtener ingresos por u$s935 millones. De esta manera, las exportaciones representaron el 73% del volumen comercializado de crudo , consolidando el perfil internacional de la compañía antes de la entrada en funcionamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La expansión de las ventas internacionales se consolidó como uno de los principales ejes del desempeño de Vista durante el tercer trimestre, en un contexto de creciente producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta y de mayores volúmenes destinados a los mercados externos.

La expansión de la producción en Vaca Muerta impulsó las exportaciones de Vista, que ya representan el 73% de sus ventas de petróleo.

Los 9,9 millones de barriles exportados entre julio y septiembre representaron un incremento interanual del 56%, una expansión superior al crecimiento de la producción de petróleo, que avanzó un 34% en el mismo período. Esta diferencia refleja el aumento de la participación del mercado internacional dentro del negocio de la compañía.

En los primeros nueve meses de 2026, Vista acumuló exportaciones por más de 25 millones de barriles, que generaron ingresos superiores a los u$s2.000 millones. Solo durante el tercer trimestre, las ventas externas de crudo aportaron u$s935 millones.

Desde la empresa destacaron que el crecimiento de las exportaciones responde tanto al aumento de los volúmenes producidos como a una estrategia de diversificación de destinos. "Estamos captando más destinos", señalaron fuentes de la compañía, que mencionaron al sudeste asiático y Australia entre los mercados sobre los que actualmente concentran sus esfuerzos comerciales.

En ese sentido, explicaron que el peso de las exportaciones dentro del negocio continúa aumentando a medida que crece la producción. La compañía busca consolidar ese perfil internacional incluso antes de la puesta en funcionamiento de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la infraestructura de transporte y exportación que permitirá ampliar la capacidad de evacuación de petróleo de la cuenca neuquina.

Desde Vista consideran que la futura entrada en operación del proyecto representa una oportunidad adicional para profundizar su expansión exportadora. El avance de esta infraestructura permitiría acompañar el crecimiento de la producción y facilitar el acceso a nuevos mercados, aunque su impacto efectivo dependerá de los volúmenes disponibles y de la capacidad de transporte que se habilite.

Producción récord e inversiones por más de u$s2.300 millones

El crecimiento exportador estuvo respaldado por la expansión de la actividad en Vaca Muerta, donde Vista continúa ejecutando un programa de inversiones destinado a incrementar su capacidad productiva y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

Durante el tercer trimestre, la producción total alcanzó un promedio de 169.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, un 33% más que en el mismo período del año anterior. Dentro de ese volumen, la extracción de crudo promedió 147.100 barriles diarios, con un incremento interanual del 34%, mientras que la producción de gas natural registró una expansión del 29%.

La compañía atribuyó el desempeño al desarrollo de nuevos pozos y a la productividad alcanzada en sus áreas operativas. Entre julio y septiembre, destinó u$s460 millones a inversiones, que le permitieron conectar 25 nuevos pozos y sostener un ritmo de actividad equivalente a 100 pozos anuales.

La expansión forma parte de un programa de inversiones de mayor escala. En los últimos doce meses, Vista desembolsó más de u$s2.300 millones, incluyendo la adquisición de activos de Equinor, y puso en producción 91 pozos que contribuyeron al aumento de los volúmenes extraídos.

La incorporación de nuevos desarrollos y el desempeño productivo de las perforaciones permitieron mantener el crecimiento de la actividad, al mismo tiempo que la empresa conservó niveles reducidos de costos operativos.

En particular, el costo de extracción, conocido como lifting cost, se ubicó en u$s4,7 por barril equivalente de petróleo. Este indicador constituye una de las principales variables de eficiencia de la operación, dado que mide el costo operativo asociado a la producción de hidrocarburos.

Los ingresos crecieron 75% y el EBITDA ajustado avanzó 78%

El incremento de la producción y de las exportaciones tuvo su correlato en los resultados financieros de Vista, que registró una fuerte expansión de sus principales indicadores durante el tercer trimestre del año.

Los ingresos totales alcanzaron los u$s1.234 millones, frente a un crecimiento interanual del 75%, impulsados principalmente por los mayores volúmenes comercializados de petróleo y gas, junto con una mejora en los precios de realización del crudo.

A su vez, el EBITDA ajustado ascendió a u$s841 millones, lo que representó un incremento del 78% respecto del tercer trimestre de 2025. El margen EBITDA ajustado se ubicó en el 68%, un punto porcentual por encima del nivel registrado un año atrás, lo que evidencia que el crecimiento de la actividad estuvo acompañado por una ligera mejora de la rentabilidad operativa sobre las ventas.

Por su parte, la utilidad neta alcanzó los u$s293 millones, mientras que el flujo de caja libre se ubicó en u$s334 millones. Este último resultado estuvo impulsado principalmente por la expansión del EBITDA ajustado y permitió que la compañía generara caja positiva durante un trimestre caracterizado por un elevado volumen de inversiones.

De cara al cierre del ejercicio, Vista mantiene sus perspectivas de cumplir con los objetivos operativos establecidos para 2026. La petrolera apuesta a sostener el crecimiento de su producción mediante el desarrollo de nuevos pozos, al tiempo que busca ampliar su participación en los mercados internacionales y aprovechar la futura expansión de la infraestructura exportadora de Vaca Muerta.