La deuda pública creció en u$s17.000 millones durante el primer bimestre: qué hay detrás del salto

Se trata de los cifras del Boletín Mensual de la Deuda que publica el Ministerio de Economía. El incremento se explica principalmente por ajustes de valuación del stock, más que por nuevas emisiones netas.

La deuda consolidada del Sector Público Nacional (SPN) creció en el primer bimestre del año en u$s17.067 millones , según informó el Ministerio de Economía. Se trata del Boletín Mensual de la Deuda, en el que el Palacio de Hacienda reporta el total de la deuda consolidada. Los últimos datos son al 28 de febrero .

El reporte indica que el SPN inició el año con un stock de compromisos equivalente a u$s455.067 millones y terminó febrero en u$s472.135 millones . En rigor, durante el período el Estado nacional registró nuevas operaciones de financiamiento por u$s42.318 millones y pagó u$s44.132 millones , lo que indica una caída neta de u$s1.814 millones .

La suba de la deuda del SPN se debe al ajuste de valor del saldo al inicio del período , excluyendo deuda no presentada a canje. Eso implica un incremento de u$s18.883 millones .

En el segundo mes del año, la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a u$s11.423 millones , de los cuales el 91% se efectuó en moneda nacional y el 9% en moneda extranjera . Del monto total, u$s10.535 millones se destinaron al pago de capital y u$s888 millones al pago de intereses.

El reporte de Economía aclara que la deuda bruta total está conformada por:

la deuda bruta en situación de pago normal

la deuda bruta pendiente de reestructuración , es decir, la deuda elegible y no presentada al canje (Decretos 1735/04 y 563/10) y no cancelada a la fecha en el marco de los acuerdos contemplados en la Ley N° 27.249

la deuda en situación de pago diferido no incluida en los canjes

El reporte oficial indica que “en febrero el aumento de la deuda bruta fue equivalente a u$s11.201 millones respecto del mes anterior”. Casi todo se explica también por el ajuste de valuación del stock de deuda al inicio del período.

Polémica: la deuda consolidada del Tesoro y Banco Central

A pesar de que los informes sobre la deuda son elaborados desde el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta la deuda del SPN, economistas y funcionarios consideran que habría que tomar en cuenta tanto la deuda del Tesoro como la del Banco Central.

En ese sentido, algunos estiman que las obligaciones del Estado argentino en su conjunto habrían caído entre u$s18.000 y u$s30.000 millones, según las mediciones desde que asumió Javier Milei.

Cabe recordar que una de las operaciones que llevó a cabo el Gobierno nacional para sanear la hoja de balance del BCRA fue traspasar la deuda de las operaciones de política monetaria al Tesoro, bajo el argumento de que esa deuda tenía origen en el SPN por el déficit fiscal acumulado.