La Fed anunciará una nueva decisión sobre las tasas: ¿habrá una nueva suba o se postergará para fin de año?

En medio de la presión inflacionaria a nivel global, el mercado aguarda con ansias la comunicación de política monetaria de la Fed. También se esperan decisiones del BCE y el Banco de Japón.

El mercado espera que la Reserva Federal de los EEUU mantenga sin cambios las tasas de interés este miércoles , a menos de una semana de las cruciales elecciones de mitad de mandato en la potencia norteamericana, aunque entre los analistas hay un consenso amplio de que en diciembre sí habrá una corrección. Los dirigentes del banco central esperan a ver si ‌la inflación se modera o se mantiene lo suficientemente alta como ‌para justificar nuevas subidas de los costos de financiación.

De cara a la reunión de política monetaria de dos días de esta semana, los responsables de la Fed mostraron una señal de paciencia luego de subir las tasas un cuarto de punto porcentual el mes pasado. Según la herramienta FedWatch de CME Group, hay aproximadamente un 90% de probabilidad de que la referencia permanezca en el rango actual de 3,75%-4%.

Sin embargo, hacia adelante si se prevén ajustes alcistas en las tasas, ya que los economistas y muchos responsables de la política monetaria de la Fed consideran ahora que los precios se ven impulsados no solo por la persistente crisis de los costos energéticos derivada de la decisión de Trump de atacar Irán y los efectos residuales de sus aranceles, sino también por la fuerte demanda del sector de la inteligencia artificial y el sólido gasto de los consumidores.

"Hoy en día, la cuestión no es tanto si la Fed volverá a subir las tasas, sino cuántas subidas más se producirán ", escribió Dario Perkins, director general de macroeconomía global de TS Lombard. Teniendo en cuenta la promesa del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en un discurso del 28 de agosto de volver a situar la inflación en el 2% "con la suficiente rapidez", Perkins dijo que el banco central "tendrá que seguir subiendo las tasas hasta que su objetivo esté a la vista".

El objetivo de inflación del 2% de la Fed se mide mediante el Índice de Precios de los Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés, también conocido como deflactor de consumo). Las estimaciones iniciales indican que dicho índice, así como los indicadores relacionados que excluyen algunos precios volátiles de las materias primas y de productos no comercializados, subió en septiembre y se mantiene en torno al 3% interanual, sin que se haya observado progreso alguno en los últimos meses.

El reporte del PCE correspondiente a septiembre se publicará el jueves, un día después de que concluya la reunión sobre política ‌monetaria, pero ya se dispone de suficientes datos de los componentes como para que los responsables de la política monetaria tengan una estimación sólida de las cifras.

Desde que Warsh asumió el mando de la Fed, algunos de los factores que, según los dirigentes de la política monetaria, podrían ayudar a reducir la inflación —como el fin de la guerra de EEUU e Israel contra Irán y las mejoras en la productividad derivadas de la inteligencia artificial— aún no se ‌han materializado.

Derek Tang, economista de Monetary Policy Analytics, dijo que, para evitar parecer expansionista tras una pausa a raíz de unos datos de inflación más sólidos, "es probable que Warsh intente enmarcar la suspensión de octubre en el contexto general de un FOMC que sigue decidido a demostrar su valía" en la lucha contra la inflación.

"Detener la propagación de la inflación desde las perturbaciones de oferta puntuales hacia la demanda en general es la principal prioridad incluso para el centro ‌del Comité", que se muestra cada vez más preocupado por que la inflación de la demanda esté cobrando vida propia, dijo.

Expectativas sobre las tasas en EEUU: ahora no, pero en diciembre sí

Para diciembre la relación de expectativas se invierte, ya que el FedWatch de CME Group arroja que el 90% espera un incremento de tasas. En su informe a clientes, el Banco Real de Canadá (RBC) señaló que es probable que el foco de esta reunión sea el número de votantes dentro del FOMC que disienten a favor de una suba de tasas: "Es un dato que, a nuestro juicio, servirá como indicador de la probabilidad de un incremento de tipos en diciembre", argumentaron.

Desde su perspectiva, "dos o menos votos disidentes probablemente conllevarán una reducción de la probabilidad de una suba este año, mientras que tres o más votos en ese sentido probablemente aumentarán la probabilidad percibida de una medida en diciembre".

De manera complementaria, el Banco ING recordó que el último resumen de proyecciones económicas de la Fed hubo cuatro miembros del FOMC que prevén subidas de tipos por un total de 50 puntos básicos de aquí a finales de año, por lo que "es poco probable que la decisión sea unánime".

Y agregó que Beth Hammack, de la Fed de Cleveland; Neel Kashkari de Minneapolis; y Lorie Logan, de Dallas votaron a favor de una suba en julio, cuando el resto del FOMC optó por mantener los tipos sin cambios. "Los tres podrían volver a disentir, posicionándose a favor de un incremento", hipotetizaron los analistas del banco neerlandés.

Vale recordar que esta semana también tomarán una decisión sobre las tasas el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón.