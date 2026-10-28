Dieron a conocer los chats que causaron la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega + Agregar ámbito en









Los mensajes son un intercambio entre el cantante y productor con Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia.

Ortega y Prandi se separaron a menos de un mes de haberse casado.

A dos semanas de la ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, se difundieron los chats que el cantante intercambió con Josefina Lynch y que derivaron en la separación de la pareja a menos de un mes de casarse.

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Las conversaciones, que comenzaron el 5 de octubre, habrían sido el origen de la discusión que derivó en el distanciamiento de la pareja. Los mensajes que mostró SQP (América TV) salieron a la luz en medio de las versiones sobre el final del matrimonio y que vincularon a Lynch con el cantante.

De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, Prandi encontró los intercambios en el teléfono de su entonces esposo y cuestionó que no le hubiera contado sobre las reuniones que el músico planeaba mantener en su estudio.

Qué dicen los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch “Hola Ema, ¿Cómo estás? Soy Josefina”, comienza el mensaje que se difundió. La joven le explicó que ya tenía una grabación casera y que buscaba mejorarla en un estudio. “Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días”, le propuso.

El contenido inicial de las conversaciones está vinculado con un proyecto musical. Ortega respondió que tenía previsto viajar el lunes siguiente, en referencia al viaje que había organizado con Prandi, pero le ofreció reunirse esa misma semana. “Te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio”, escribió el cantante. También le pidió que llevara el material que tenía preparado para escucharlo y conversar sobre el enfoque de la nueva versión. “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”, agregó él.

La presencia de la joven en el estudio fue uno de los puntos que generó tensión en la pareja. Latorre sostuvo que Prandi habría visto mensajes y publicaciones de Lynch desde ese lugar, y que interpretó que Ortega no le había informado de antemano sobre la grabación. La conductora afirmó que la actriz tenía una regla establecida con el músico respecto de sus trabajos con mujeres: debía avisarle si iba a grabar con una artista. Bajo esa versión, la discusión no se originó por el contenido de los chats, sino por la falta de comunicación acerca de las reuniones. La situación se habría agravado cuando Prandi siguió las historias que Lynch publicó durante la jornada de grabación. Latorre contó que, una vez que vio ese contenido, la animadora decidió comunicarse con Ortega y marcar un límite en la relación. La pareja habría dejado de hablarse tras esa discusión, mientras el cantante continuaba en el estudio. El episodio derivó en la confirmación pública de la separación, aunque ninguno de los dos difundió un comunicado conjunto con detalles sobre los motivos del quiebre.

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