Accidente ferroviario en España: cómo contactar al Consulado argentino en Madrid + Agregar ámbito en









La Cancillería argentina activó sus protocolos de información y contacto con el Consulado de Madrid luego del accidente de trenes en Toledo.

La Cancillería argentina activó sus protocolos de información y contacto con el Consulado de Madrid. El Mundo

La Cancillería argentina activó sus protocolos de información y contacto con el Consulado de Madrid luego del accidente de trenes ocurrido este miércoles en la localidad española de Toledo. Quienes precisen conocer el estado de situación de alguna de las víctimas podrá llamar directamente a la sede diplomática.

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La cartera de Pablo Quirno informó en su cuenta de X que se encuentra disponible el teléfono de guardia del Consulado General en Madrid: cualquier interesado podrá llamar al +34 609 240 408 para conocer el estado de situación de los pasajeros implicados en el siniestro.

Accidente ferroviario en España: cómo contactar al Consulado argentino en Madrid Por su parte, la sede diplomática nacional expresó su pesar por la tragedia y transmitió "sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas".

A su vez, adelantó que la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid monitorean la situación "para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las personas afectadas".

La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.



La Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid se encuentran… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) October 28, 2026 Tragedia ferroviaria en España: al menos 60 muertos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles por la mañana en la provincia española de Toledo y provocaron una tragedia que dejó al menos 60 muertos y decenas de heridos. El impacto hizo que dos vagones cayeran por un terraplén y obligó a interrumpir los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano.

El accidente ocurrió a las 8:54, en el kilómetro 118 de las vías, entre las localidades de Urda y Orgaz, cerca de la estación de Urda. Según los primeros testimonios, un tren de Renfe embistió desde atrás a una formación de Iryo que se encontraría detenida. Ambos convoyes circulaban en dirección a Sevilla y transportaban, en conjunto, a 544 pasajeros. El incidente ferroviario se produjo en la estación de Urda, situada en el municipio de Los Yébenes. A raíz del choque, la circulación entre Madrid y Andalucía se interrumpió debido al despliegue de equipos de rescate. El medio La Nación constató que la tragedia ocurrió cuando dos vagones de la formación Iryo descarrilaron entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla.

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