Fuga de Flávio Bolsonaro: la defensa del senador teme que la Justicia ordene la prisión preventiva

La defensa del senador no pudo entregar sus pasaportes dentro del plazo fijado por Alexandre de Moraes. Diputados del oficialismo brasileño pidieron su prisión preventiva y la inclusión de su nombre en la notificación roja de Interpol.

La defensa del candidato Flávio Bolsonaro comienza a barajar un escenario donde el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes ordene la detención del senador , luego de que venciera el plazo para entregar sus pasaportes a la Policía Federal sin que cumpliera con la disposición judicial. La situación judicial se tensa cada vez más, luego de que el senador del Partido Liberal (PL) se fugará de Brasil - vía Argentina, rumbo a Ecuador y con destino final a EEUU - tras perder el balotaje contra el candidato Lula da Silva y en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras, posibles maniobras de lavado de dinero y relaciones económicas con empresarios y operadores bajo investigación .

Los abogados del excandidato presidencial consideran que la velocidad de las últimas decisiones de Moraes abre la posibilidad de nuevas medidas judiciales. Entre ellas, mencionan una eventual orden de prisión preventiva y la inclusión del nombre del senador en la notificación roja de Interpol, un mecanismo de cooperación internacional para localizar a personas buscadas por la Justicia.

En ese sentido, los diputados Lindbergh Farias (PT-RJ) y Rogério Correia (PT-MG) , junto con la diputada electa Ana Elisa (PT-MG) , presentaron ante el STF un pedido de prisión preventiva contra el senador. También solicitaron que, en caso de que se ordene su detención, su nombre sea incorporado a la notificación roja de Interpol.

Según relataron fuentes a O Globo, la defensa había coordinado con Flávio la entrega de sus pasaportes durante la mañana del martes , pero el procedimiento no llegó a concretarse. El plazo fijado por Moraes venció ese día a las 11, sin que el senador presentara los documentos.

El equipo jurídico había hablado con Flávio el lunes, después de que agentes de la Policía Federal lo notificaran sobre la decisión judicial cuando salía de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. Tras recibir la notificación, el senador se dirigió al estudio jurídico para analizar con sus abogados los pasos a seguir.

Sin embargo, durante la mañana del martes, los letrados intentaron contactarlo por mensaje y no obtuvieron respuesta. Según describieron, la aplicación mostraba que los mensajes habían sido enviados, pero no confirmaba su recepción. La falta de comunicación sorprendió a los abogados, que esperaban recibir los documentos para cumplir con la orden judicial.

Ante ese escenario, la defensa comenzó a analizar las consecuencias del incumplimiento y las alternativas legales frente a una eventual decisión más severa. Uno de los abogados sostuvo a O Globo que, a partir de ahora, el trabajo para defender al senador en las investigaciones que tramitan en el STF será "mucho más difícil".

Las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

El senador está bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas con la producción de la película Dark Horse, sobre la vida de su padre, y por sus vínculos con el abogado y empresario del sector de las apuestas Willer Tomaz, sospechoso de estar relacionado con el escándalo del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). La prohibición de salir de Brasil fue dictada en esta segunda investigación, que tramita bajo secreto de sumario.

La retención del pasaporte es una medida cautelar prevista en el Código de Proceso Penal brasileño. Puede aplicarse cuando existen circunstancias que indican un riesgo de fuga del país. Entre los indicios que pueden respaldar una decisión de ese tipo figuran la compra de pasajes, los preparativos para un viaje, los antecedentes de fuga y las declaraciones públicas sobre la intención de viajar al exterior.

Archivo. Tras perder las elecciones, Bolsonaro se fugó de Brasil.

La cancelación del pasaporte, en cambio, no figura entre las medidas cautelares previstas en la legislación, según el texto. Se trata de una medida más grave que la incautación: mientras que en esta última el documento queda retenido, pero conserva su validez, la cancelación afecta su vigencia.

En una entrevista con el podcast estadounidense CrowderBits, Eduardo Bolsonaro había anticipado su postura sobre una eventual derrota electoral de su hermano. "Si mi hermano no gana, definitivamente estoy a favor de que se vaya del país", afirmó el exdiputado.

La pregunta apuntaba a cómo podría ser liberado su padre, Jair Bolsonaro (PL), si perdía las elecciones. Eduardo sugirió que la solución sería "enviar a la marina", ante lo que el moderador respondió que eso sería "lo correcto".

En este escenario, el medio Folha de S.Paulo coincidieron en que la salida del senador de Brasil justifica un pedido de prisión preventiva bajo la legislación brasileña. No obstante, también advirtieron que la falta de intervención del Ministerio Público en una decisión de ese tipo podría generar cuestionamientos jurídicos.

Según las declaraciones que brindó el profesor de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo (USP) al medio brasileño, Flávio Bolsonaro violó la misma prohibición que había motivado la orden de incautación de su pasaporte: salir del país. El especialista también sostuvo que una orden de prisión preventiva puede dar lugar a un pedido de extradición, incluso antes de que exista una condena definitiva.