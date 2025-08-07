La inflación presiona en Brasil y el Banco Central mantendrá la tasa en 15% "por un período muy prolongado"

El Comité de Política Monetaria advirtió que las tasas se mantendrán altas para gestionar una política monetaria que ayude a bajar los precios.

El Banco Central de Brasil subió las tasas y estimó a cuánto se podría ir la inflación en los próximos trimestres.

En la última publicación de las minutas del Comité de Política Monetaria (Copom), correspondiente a la reunión del 30 de julio, el Banco Central de Brasil ratificó su decisión unánime de mantener la tasa Selic en 15% y anticipó que este nivel significativamente restrictivo se mantendría “por un período muy prolongado”.

La postura conservadora responde a la persistencia de presiones inflacionarias y expectativas desancladas , a pesar de ciertas señales de moderación en la actividad económica.

De acuerdo a un informe del banco estadounidense Goldman Sachs , el Copom identifica que la política monetaria restrictiva está comenzando a surtir efecto a través de los canales tradicionales: el crédito bancario se desacelera y la actividad económica muestra indicios mixtos de moderación .

Sin embargo, el mercado laboral sigue siendo resiliente , con crecimiento tanto en el empleo como en los ingresos laborales, lo que mantiene viva la presión sobre la demanda.

Aunque las últimas mediciones de inflación sorprendieron a la baja, los niveles siguen por encima de la meta del 3% , y las expectativas para 2025 y 2026 no muestran señales de convergencia clara.

brasil-banco-central-real.jpg El Copom destaca también la combinación de políticas económicas (internas y externas) que puedan presionar el tipo de cambio.

De hecho, las proyecciones del propio Copom estiman una inflación de 4,9% para fin de 2025, 3,6% para 2026 y 3,4% hacia el primer trimestre de 2027. En este marco, las autoridades monetarias subrayan que el contexto exige mantener una postura monetaria contractiva durante un período extendido.

El Copom identifica riesgos económicos

Entre los riesgos al alza, el Copom destaca la persistencia de expectativas inflacionarias desancladas, una posible mayor resistencia en los precios de servicios y la combinación de políticas económicas (internas y externas) que puedan presionar el tipo de cambio.

Del lado contrario, los riesgos bajistas incluyen una desaceleración más profunda de la actividad interna y global, así como una baja en los precios de las materias primas.

Además, el comité muestra preocupación por el endurecimiento del entorno global, marcado por anuncios de aranceles de EEUU a las importaciones brasileñas, lo cual añade incertidumbre al panorama externo.

Según Goldman Sachs, el mensaje es claro: el Copom no descarta nuevas subas si las condiciones lo exigen, pero por ahora opta por observar los efectos acumulados del ciclo de alzas reciente. La prioridad sigue siendo asegurar la convergencia sostenida de la inflación hacia la meta, incluso a costa de sacrificar crecimiento económico en el corto plazo.