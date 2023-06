La SEC demandó a Binance por violar reglas de operatoria de activos de EEUU

El regulador estadounidense presentó 13 cargos contra Binance, que incluyen ofertas y ventas no registradas de tokens BNB, BUSB, productos Simple Earn y BNB Vault, y su programa de staking. Además, la SEC alega en la demanda que Binance no registró su plataforma Binance.com como un intercambio o una exchange. Además, afirmó que Binance y BAM Trading no registraron a Binance.US como un intercambio, corredor y agencia de compensación, y CZ fue demandado como una "persona de control".