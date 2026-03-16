La soja sufrió su mayor caída diaria desde 2023 y sacudió al mercado de granos

El precio de la oleaginosa se desplomó en el mercado de Chicago ante la posibilidad de que se retrase la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, lo que enfrió las expectativas de mayores compras chinas.

La soja se derrumbó 6,1% y cerró en u$s424,47 por tonelada.

La soja registró este lunes en Chicago su mayor caída diaria desde 2023, luego de que crecieran las dudas sobre la realización de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y su par chino, Xi Jinping , prevista para fines de marzo. La posibilidad de un retraso en ese encuentro enfrió las expectativas del mercado sobre un aumento de las compras chinas de granos estadounidenses.

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En ese contexto, la soja se derrumbó 6,1% y cerró en u$s424,47 por tonelada , luego de haber alcanzado la semana pasada máximos de casi dos años .

La caída se extendió al resto del complejo agrícola. El maíz retrocedió 2,9% hasta los u$s178,74 por tonelada, mientras que el trigo perdió 2,8% y se ubicó en u$s219,45 por tonelada.

El mercado reaccionó a declaraciones del propio Trump, quien el domingo dejó abierta la posibilidad de postergar su cumbre con Xi Jinping , en momentos en que Washington presiona a Beijing para que ayude a destrabar la situación en el estrecho de Ormuz , uno de los principales corredores energéticos del mundo.

Para los analistas, el posible retraso introduce incertidumbre sobre el avance de las negociaciones comerciales entre ambas potencias, clave para el mercado agrícola. “Si se retrasa la cumbre, se retrasa el acuerdo comercial”, explicó Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de la firma StoneX. “Y cuando las cosas se retrasan, siempre existe la posibilidad de que algo se venga abajo”.

El nerviosismo del mercado aparece luego de que la semana pasada la soja alcanzara valores elevados impulsada por expectativas de mayor demanda china.

Si bien funcionarios estadounidenses y chinos mantuvieron conversaciones el domingo en París —que calificaron como “notablemente estables”— y China seguiría comprometida a comprar más soja estadounidense bajo la tregua comercial firmada en octubre de 2025, los operadores optaron por tomar ganancias.

A este escenario se suma otro factor que podría aumentar la competencia en el mercado internacional: Brasil estaría flexibilizando sus requisitos de inspección para cargamentos de soja destinados a China, lo que facilitaría el flujo del grano hacia el mayor importador mundial.

En paralelo, analistas también señalan que el repunte del mercado bursátil estadounidense estuvo desviando flujos de inversión hacia las acciones, en detrimento de las materias primas, lo que presionó adicionalmente a la baja los precios agrícolas.