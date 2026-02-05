Bitcoin perfora los u$s70.000 y retrocedió a niveles previos a la elección de Donald Trump

La criptomoneda líder eliminó las ganancias acumuladas desde noviembre de 2024. La corrección del Nasdaq, la incertidumbre por la Fed y el conflicto con Irán profundizan la aversión al riesgo en los mercados.

El retroceso se produce en un contexto macroeconómico adverso para los activos de riesgo.

Bitcoin (BTC) perforó este miércoles la barrera de los u$s 70.000 , nivel similar al que registraba antes del triunfo del presidente norteamericano, Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con esta caída, la criptomoneda borró por completo el impulso alcista que había despertado la victoria del republicano a comienzos de noviembre de 2024.

El retroceso se produce en un contexto macroeconómico adverso para los activos de riesgo y marca un punto de inflexión para un mercado que había descontado un escenario político y monetario más favorable para las monedas digitales.

La criptomoneda reina baja 8,8% este miércoles a los u$s69.300. En tanto, Ethereum (ETH) retrocede 8,3% a u$s2.054, perdiendo 36,5% en los últimos 7 días. Entre las alternativas, XRP lidera las caídas, con un retroceso diario de 14,3%, seguida de BNB (-9,9%) y Dogecoin (-8,2%).

Correlación con Wall Street

El movimiento bajista de BTC ocurre en medio de una alta sincronización con el sector tecnológico estadounidense, que atraviesa una fase de corrección. La caída se profundizó con el retroceso del Nasdaq 100, que llegó a perder más de 1,5% tras una ola de ventas en fabricantes de chips y empresas de software.

En ese clima de aversión al riesgo, Bitcoin prolongó su tendencia negativa, moviéndose al compás del castigo al sector tecnológico.

A este panorama se suman tensiones geopolíticas crecientes entre Estados Unidos e Irán, con versiones sobre una posible escalada militar. La incertidumbre bélica suele reforzar posturas defensivas entre los inversores, que tienden a reducir exposición a activos volátiles.

Incertidumbre en la Fed

Otro foco de atención es la futura conducción de la Reserva Federal. Kevin Warsh, uno de los nombres que suenan para presidir la Fed, es conocido por su postura favorable hacia BTC y por alinearse, en parte, con la intención de Trump de reducir las tasas de interés.

Sin embargo, su historial incluye decisiones de política monetaria restrictiva, lo que introduce dudas sobre cuál sería su orientación en caso de asumir al frente del organismo. Esa ambigüedad contribuye a reforzar la cautela del mercado en el corto plazo.

Del entusiasmo a la desilusión

Las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024 marcaron un punto de inflexión para los mercados, incluidos Bitcoin y las criptomonedas. La victoria de Trump despertó expectativas de un entorno regulatorio más amigable para los activos digitales.

Ese optimismo impulsó a BTC a marcar nuevos máximos históricos: el 6 de noviembre superó los u$s 75.000 y, un día después, trepó por encima de los u$s 76.000. Por entonces, el mercado interpretó esos movimientos como la confirmación de un cambio de ciclo apoyado en factores políticos y monetarios.

Sin embargo, ese entusiasmo se fue diluyendo con el correr de 2025. Uno de los factores que más desilusionó al mercado fue la creación de una reserva estratégica de BTC en Estados Unidos, que no incluyó compras directas del activo por parte del gobierno, como muchos esperaban.

A eso se le sumó el enfriamiento de la Ley Clarity, cuyo tratamiento en el Congreso norteamericano se enfrió en el arranque de 2026.