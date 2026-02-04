Las caídas se profundizan en Bitcoin y preocupa a los inversores las inciertas perspectivas de rebote + Seguir en









La reciente caída provocó que Bitcoin descendiera bruscamente hasta niveles cercanos a los mínimos registrados a principios de 2025, aunque la situación es distinta, según los expertos.

Las altcoins también siguen un derrotero bajista. Kaboompics.com

El Bitcoin (BTC) prolonga su caída y se mueve en los u$s72.000 tras lo que fue la debacle del fin de semana y acumular un retroceso cercano al 18,7% durante los últimos 7 días, una tendencia que se replica en las altcoins, que operan con mayoría de bajas.

La criptomoneda reina baja 3,5% este miércoles a los u$s72.800, un nivel cercano a los que se ubicaba en 2024. En tanto, Ethereum (ETH) retrocede 4,7% a u$s2.120, perdiendo 29% en los últimos 7 días.

Entre las alternativas, Solana lidera las caídas, con un retroceso diario de 9,1%, seguida de BNB (-4,7%). Por otra parte, el token WhiteBIT Coin es el único activo cripto de peso que opera al alza, con un incremento de 5,5%.

Embed ¿Por qué la recuperación de Bitcoin luce difícil? La reciente caída provocó que Bitcoin descendiera bruscamente hasta niveles cercanos a los mínimos registrados a principios de 2025. "Aunque a simple vista la acción del precio parece similar, los datos on-chain muestran que la estructura subyacente es notablemente diferente en esta ocasión", explicaron desde CoinEx.

"Durante la caída de abril de 2025, cuando Bitcoin descendió hasta aproximadamente $75.000, solo el 25.76% de la oferta se encontraba por encima de ese nivel. En contraste, los datos recientes muestran que actualmente el 44.86% de la oferta circulante se sitúa por encima de $75.000", argumentaron los analistas del exchange.

Eso, comentaron, "implica una resistencia mucho más fuerte ante cualquier recuperación a corto plazo" debido a que "más holders se encuentran ahora en pérdida o en equilibrio sobre el rango actual de operaciones". Para Ethereum, agregaron que "el nivel de soporte equivalente se encuentra cerca de u$s1.900, reflejando dinámicas similares en los mercados de altcoins que suelen seguir el comportamiento de Bitcoin durante las correcciones".

Temas Bitcoin

Criptomonedas