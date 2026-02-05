Bitcoin en mínimos de 16 meses: las causas detrás del desplome en el mercado cripto

La criptomoneda líder del mercado experimenta una contracción que parece marcar el fin del ciclo alcista que comenzó tras la victoria presidencial de Donald Trump a finales de 2024.

El mercado cripto en general, y Bitcoin en particular , comenzó un año que ya da indicios de ser para el olvido en el ecosistema. Tras haber tocado su máximo histórico por encima de los u$s126.000 a principios de octubre, la criptomoneda más importante del ecosistema ahora vale la mitad y este jueves opera en torno a u$s62.500, su menor nivel en 16 meses (octubre de 2024). Para los expertos, la entrada de capitales institucionales durante el último tiempo lo ligó aún más a los mercados tradicionales , lo que lo dejó más expuesto a shocks de corto plazo.

Consultada por Ámbito , la Country Manager en Argentina de Bitget , Carolina Gama , explicó que "el mercado está cayendo debido a ventas institucionales , salidas de ETFs y creciente incertidumbre macroeconómica ", aunque aclararon que consideran la reciente caída de Bitcoin " más como una fase de reajuste del mercado que como un colapso estructural ".

Argumentó que parte de la presión bajista proviene de ventas institucionales: "Los ETFs spot de bitcoin en EEUU han registrado salidas relevantes desde octubre, con más de u$s7.000 millones en noviembre , cerca de u$s2.000 millones en diciembre y más de u$s3.000 millones en enero . Esto ha reducido la liquidez y ha dejado al activo más expuesto a movimientos bruscos en el corto plazo".

Gama también remarcó que " Bitcoin se ha vuelto más correlacionado con los mercados tradicionales, especialmente con el S&P 500 y acciones de tecnología" y que su desempeño reciente " ha respondido en gran medida al tono de la Reserva Federal : aunque hubo recortes de tasas en las últimas reuniones de 2025, la comunicación se mantuvo cautelosa , moderando el apetito por riesgo".

Desde Binance también destacaron en su último informe que "el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal ha suscitado inquietudes sobre una restricción de la liquidez , lo que ha desencadenado un desapalancamiento a gran escala".

Con una tónica similar, Rodrigo Durán, director de Comunicaciones Notbank by CryptoMarket, exchange pionera en la región, afirmó a Ámbito que lo visto en las últimas semanas "responde más a una combinación de factores macroeconómicos tales como expectativas sobre tasas de interés, fortalecimiento del dólar y toma de ganancias institucional que a un deterioro estructural del ecosistema".

Criptomonedas: la integración institucional

De todas maneras, Gama descartó que la integración con el mundo financiero sea "una señal negativa", ya que "refleja que BTC ha sido incorporado como activo dentro del universo de inversión institucional, a diferencia de la burbuja que vivía hasta hace poco, sin ninguna conexión con el mercado financiero en general".

Por otro lado, Fabiano Días, International Business Developer de Bitwage, plataforma internacional de pagos cripto, afirmó a este medio que "el aumento de los precios de los metales ha provocado un cambio en los intereses de los grandes inversores". En este sentido, afirmó que "las criptomonedas ya no son la principal atracción, lo que podría haber provocado una fuga de capitales".

Sobre ese punto, agregó que "la incertidumbre regulatoria también podría ser un factor contribuyente, llevando a estos mismos inversores a algo más tradicional y, por lo tanto, predecible". La mención de Días hace referencia al proyecto de ley Clarity en EEUU, que contaba con el respaldo inicial de la industria cripto, pero luego de las últimas modificaciones a principios de enero perdió el apoyo del sector y su debate se frenó en el Congreso norteamericano.

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, también hizo mención a esa cuestión: "Este ciclo de Bitcoin tiene una particularidad que, a diferencia de otros, que eran más de retail o de inversores individuales, este es más institucional, en el que inciden factores políticos también, motorizado principalmente por decisiones de Estados Unidos, tanto a nivel regulación como de otra índole del gobierno de Donald Trump".

Y agregó: "Todo esto, junto a cierta incertidumbre sobre indicadores económicos de Estados Unidos (por ejemplo, un posible nuevo cierre del gobierno) y otros impactos a nivel global, como la posible intervención del yen japonés, contribuyen a impulsar la baja".

Bitcoin

Bitcoin como commodity volatil

A un diagnóstico similar llegó Patricio Mesri, CEO de Bybit para América Latina, que aseguró a este medio que “Bitcoin hoy se comporta de manera muy similar a un commodity".

En este sentido, explicó que, de la misma manera en que se observan correcciones en activos tradicionales, "BTC también atraviesa movimientos de rotación a la baja que responden a la misma lógica del mercado, con la salvedad de que es un activo naturalmente más volátil" y que además cuenta "con menos de 20 años de historia".

Desde su perspectiva, esa es una diferencia clave respecto a "metales y activos que llevan siglos funcionando como reserva de valor". En ese sentido, Mesri planteó que "Bitcoin probablemente no sea una moneda en el sentido clásico, pero sí se encamina a consolidarse como una reserva de valor, un proceso que no ocurre de un día para el otro".

En consonancia, Karina Caudilllo, Mánager Regional OKX, comentó a este medio que "la caída de la plata, seguida de la de Bitcoin, apunta a un desapalancamiento estructural en los mercados". Y agregó: "Sirve como recordatorio de que, cuando las condiciones macroeconómicas cambian bruscamente, la liquidez se convierte en el principal factor impulsor."

Por su parte, Duran comentó que "las caídas de Bitcoin - en general - no son un fenómeno nuevo, sino parte estructural de su naturaleza como activo emergente y global". Y ahondó: "Históricamente, estos ciclos de corrección han sido también etapas de consolidación, donde el mercado depura excesos y fortalece su base antes de nuevos movimientos".

De manera complementaria, Gama argumentó que "este tipo de correcciones no son inusuales en el ciclo de Bitcoin: caídas del 93% en 2011, 84% en 2015, 83% en 2018 y 76% en 2022 fueron seguidas por recuperaciones significativas".