Bitcoin se desploma y divide a los analistas: ¿oportunidad histórica o inicio de un nuevo criptoinvierno?

La criptomoneda perdió más del 40% desde su máximo. El mercado debate si el piso está cerca o si aún queda margen para nuevas caídas.

Analistas están divididos entre quienes ven una oportunidad de compra y quienes anticipan un ciclo bajista durante 2026.

El precio de Bitcoin atraviesa una fuerte corrección y genera incertidumbre en el mercado financiero global. Tras alcanzar máximos históricos cercanos a los u$s124.000 en 2025, la principal criptomoneda retrocedió más de un 40% y ahora cotiza en torno a los u$s66.000 .

Mientras algunos analistas consideran que el activo está cerca de tocar un piso, otros advierten que el mercado podría enfrentar un nuevo ciclo bajista prolongado durante 2026.

El retroceso reciente marca una de las mayores correcciones desde el criptoinvierno de 2022. En apenas ocho meses, Bitcoin perdió más del 40% de su valor, en un contexto de creciente aversión al riesgo y cambios en el escenario macroeconómico global.

El trader y analista Peter Brandt señaló que la dinámica actual presenta características típicas de una fase de distribución por parte de grandes inversores institucionales, más que de una liquidación impulsada por inversores minoristas.

Este tipo de movimientos suele producirse cuando los grandes actores del mercado comienzan a reducir exposición, generando una presión bajista sostenida.

Al mismo tiempo, datos de la firma Glassnode muestran que el mercado atraviesa uno de los mayores episodios de capitulación de los últimos dos años, con ventas forzadas que reflejan un fuerte estrés financiero entre los inversores.

Este fenómeno suele aparecer cerca de los pisos de mercado, aunque no garantiza un rebote inmediato.

El contexto macroeconómico explica gran parte de la caída

Uno de los principales factores detrás del desplome es el cambio en el escenario financiero global. Bitcoin, que durante años fue presentado como un activo refugio, se comporta actualmente como un activo de riesgo altamente sensible a la liquidez internacional.

Cuando el dinero es abundante, el precio sube rápidamente. Pero cuando las condiciones financieras se endurecen, los inversores tienden a reducir su exposición a activos volátiles.

Actualmente, varios factores presionan a la baja el precio:

Suba de tasas de interés en instrumentos tradicionales, que ofrecen rendimientos más seguros

Fortalecimiento del dólar, que reduce la demanda de activos alternativos

Caídas en el sector tecnológico global

Mayor cautela de los inversores ante el escenario económico

El Índice de Miedo y Avaricia, un indicador clave del sentimiento del mercado, se encuentra en niveles de "miedo extremo", reflejando el pesimismo predominante.

Algunos analistas creen que bitcoin aún podría caer más en 2026

Entre las visiones más cautelosas, el reconocido analista Willy Woo anticipó que todo 2026 podría ser un año mayormente bajista para bitcoin.

Según su análisis, la liquidez global, uno de los principales motores del mercado cripto, se ha reducido significativamente desde principios de 2025.

Esto limita la capacidad del mercado para sostener nuevos ciclos alcistas en el corto plazo.

Además, el indicador conocido como múltiplo de Puell, que mide la rentabilidad de los mineros, se encuentra en zona de descuento, lo que históricamente coincide con fases prolongadas de debilidad.

En ciclos anteriores, este indicador permaneció en esa zona durante varios meses, lo que sugiere que la tendencia bajista podría extenderse.

Otros expertos ven señales de piso y una oportunidad de compra

A pesar del pesimismo, algunos analistas sostienen que el mercado podría estar cerca de un punto de inflexión.

El economista Michaël van de Poppe considera que varios indicadores técnicos y macroeconómicos sugieren la formación de un piso.

Entre los factores positivos menciona:

Posible flexibilización monetaria en el futuro

Avances regulatorios favorables al sector

Expansión monetaria global

Señales históricas de infravaloración frente a activos como el oro

Además, la capitulación de inversores suele marcar el final de los ciclos bajistas y el inicio de nuevas fases alcistas.

Este escenario alimenta la estrategia de acumulación entre inversores de largo plazo, que ven las caídas como oportunidades de compra.

Bitcoin sigue siendo un activo altamente volátil

El comportamiento reciente confirma que bitcoin continúa siendo uno de los activos más volátiles del mercado financiero.

Su precio está fuertemente influenciado por factores externos como la política monetaria, el apetito por el riesgo y la liquidez global.

A diferencia de activos tradicionales, puede registrar subas o caídas de gran magnitud en períodos relativamente cortos.

Esto implica mayores riesgos, pero también mayores oportunidades de ganancia.

Qué esperan los mercados para los próximos meses

El futuro de bitcoin dependerá en gran medida de factores macroeconómicos globales, especialmente la liquidez financiera y la política monetaria de los principales bancos centrales.

En el corto plazo, el mercado permanece dividido entre dos escenarios:

Una extensión del ciclo bajista durante 2026

O el inicio gradual de un nuevo ciclo alcista tras esta corrección

Por ahora, la volatilidad seguirá siendo una característica central del mercado cripto.