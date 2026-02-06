El derrumbe de Bitcoin golpea a las empresas: pérdidas por u$s28.000 millones en las cajas corporativas

La caída del precio dejó en rojo a las principales compañías que apostaron por bitcoin como activo estratégico y reabre el debate sobre los riesgos de las criptomonedas.

El desplome del precio borró gran parte de las ganancias acumuladas durante el ciclo alcista de 2023 a 2025 y dejó en terreno negativo a las principales compañías que poseen bitcoin en sus balances.

La fuerte caída del precio de Bitcoin impacta de lleno en las empresas que adoptaron la criptomoneda como activo de reserva. Con el valor retrocediendo hasta los u$s60.000 y muy por debajo de su máximo histórico, las principales tesorerías corporativas acumulan pérdidas por u$s28.000 millones , en un escenario que pone a prueba la estrategia financiera de compañías que apostaron al activo digital como refugio de valor.

Actualmente, ninguna de las 22 empresas cotizadas con mayores tenencias de criptomonedas registra ganancias en sus posiciones.

Entre las más afectadas se destacan:

En conjunto, las pérdidas alcanzan los u$s28.000 millones, reflejando el fuerte impacto de la volatilidad del mercado cripto sobre el sector corporativo.

Esta situación se explica por el fuerte retroceso del precio, que llegó a perder cerca de u$s20.000 en pocas semanas y se mantiene aproximadamente un 50% por debajo del máximo histórico registrado en 2025.

Una estrategia corporativa que creció durante el auge cripto

El uso de bitcoin como activo de tesorería se consolidó especialmente desde 2024, cuando numerosas empresas comenzaron a incorporar criptomonedas como parte de su estrategia financiera.

El objetivo era diversificar reservas, protegerse frente a la inflación y capturar el potencial alcista del activo.

Sin embargo, la reciente caída volvió a poner en evidencia los riesgos de esta estrategia, especialmente en un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras globales y menor liquidez.

La volatilidad extrema del activo implica que las valuaciones corporativas pueden cambiar drásticamente en períodos cortos.

Las empresas descartan, por ahora, riesgos de solvencia

A pesar de las pérdidas, ninguna compañía reportó problemas financieros graves ni anunció reestructuraciones.

Desde Strategy, la empresa con mayores tenencias de bitcoin, su CEO, Phong Le, aseguró que la compañía está preparada para resistir incluso caídas más pronunciadas.

Según explicó, recién en un escenario extremo, con bitcoin cayendo hasta los u$s8.000, la empresa podría enfrentar dificultades estructurales en su balance.

Por su parte, Michael Saylor, fundador de la compañía, reafirmó que la estrategia está pensada a largo plazo y que la volatilidad forma parte del proceso.

El riesgo de ventas institucionales preocupa al mercado

Uno de los principales temores es que la caída genere un efecto dominó si las empresas comienzan a liquidar sus posiciones.

El CEO de CryptoQuant, Ki Young Ju, advirtió que si el precio no muestra señales de recuperación en el corto plazo, podría aumentar el riesgo de ventas institucionales en cascada.

Este tipo de liquidaciones puede acelerar aún más las caídas y afectar la confianza del mercado.

En ciclos bajistas anteriores, como el criptoinvierno de 2022, varias compañías del sector quebraron tras la caída del precio de los activos digitales.

Un test clave para el modelo corporativo basado en criptomonedas

El actual escenario representa una prueba crítica para las empresas que adoptaron bitcoin como activo estratégico.

El modelo corporativo basado en criptomonedas depende en gran medida de la evolución del precio y de la liquidez global.

Si el mercado logra estabilizarse, las empresas podrían recuperar valor en sus balances.

Pero si la tendencia bajista continúa, aumentará la presión sobre estas compañías y podría modificar la percepción del uso de bitcoin como activo de reserva corporativo.

Por ahora, el mercado observa con cautela si esta corrección representa una oportunidad de recuperación o el inicio de una nueva etapa de debilidad estructural.