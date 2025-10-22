La volatilidad se instala en el mercado cripto y Bitcoin se mantiene abajo de u$s110.000







El mercado de activos digitales muestra movimientos erráticos mientras las principales altcoins acumulan caídas de hasta 2%. Los analistas señalan que la reducción del apalancamiento en los exchanges y la normalización de las métricas en cadena apuntan a una consolidación defensiva más que a un colapso estructural.

Los últimos acontecimientos que apuntan a un posible alivio en las tensiones entre Estados Unidos y China contribuyen a mejorar el panorama de riesgo general. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas continúa mostrando una volatilidad significativa en las últimas jornadas. Bitcoin (BTC) registra una leve baja 0,6% en el acumulado de las últimas 24 horas y opera en torno a los u$s107.000, aunque llegó a rozar los u$s114.000 durante ese período, según Binance.

Por su parte, Ethereum (ETH) retrocede 0,8% y se ubica alrededor de los u$s3.850. El resto de las altcoins exhibe movimientos similares a la baja.

A esta altura del miércoles, Binance Coin (BNB), XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) y Chainlink (LINK), entre otros tokens, acumulan caídas de entre 1% y 2%. La excepción es Figure Heloc, que consigue revalorizarse más de 2%.

Embed Liquidaciones masivas en el mercado de futuros Esta volatilidad provocó que en las últimas 24 horas se eliminaran u$s600 millones en apuestas de futuros alcistas y bajistas a nivel de mercado: u$s355 millones en posiciones largas y u$s301 millones en cortas, según cifras de CoinGlass.

La ola de liquidaciones se produjo mientras los traders reducían el apalancamiento en los principales exchanges. Otras criptomonedas también sufrieron liquidaciones por valor de varias decenas de millones de dólares.

stablecoins criptomonedas bitcoin ethereum freepik.es Estos movimientos son habituales tras grandes fluctuaciones de precio. Las posiciones apalancadas en los exchanges de futuros perpetuos se cierran automáticamente cuando los niveles de margen de los traders caen por debajo del umbral de mantenimiento, causando frecuentemente movimientos de precio en cascada al venderse posiciones en contextos de escasa liquidez. Contexto macro favorable Los últimos acontecimientos que apuntan a un posible alivio en las tensiones entre Estados Unidos y China contribuyeron a mejorar el panorama de riesgo general, favoreciendo a los activos de mayor volatilidad como las criptomonedas. Por otro lado, los analistas se muestran optimistas respecto a que finalice esta semana el cierre del Gobierno estadounidense, que ya es el segundo más prolongado de la historia. En el plano macroeconómico, el mercado aguarda la publicación del dato de inflación de septiembre de Estados Unidos, prevista para el viernes. Será la referencia más importante con la que contará la Reserva Federal (Fed) antes de su reunión de la próxima semana, donde se espera casi de forma unánime un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos.

Temas Bitcoin

Ethereum

Criptomonedas