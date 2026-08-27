Lanzan 18 nuevos Cedears de acciones y ETFs vinculados a IA, energía, finanzas, real state y commodities

La nueva camada amplía el menú local con compañías y fondos de sectores muy diversos, desde semiconductores hasta salud e industria. También incorpora alternativas para ganar exposición a mercados internacionales y distintas clases de activos.

La oferta de Cedears vuelve a ampliarse con una nueva tanda de instrumentos que permitirá a los inversores argentinos acceder a 13 compañías internacionales y cinco ETF , con una fuerte presencia de empresas vinculadas con la inteligencia artificial, semiconductores, centros de datos y generación eléctrica .

La incorporación anunciada por Banco Comafi también suma alternativas en servicios financieros, real estate, industria y salud , además de fondos que permiten diversificar la cartera hacia Canadá, Asia-Pacífico y commodities . Entre las compañías aparecen nombres como GE Vernova, Talen Energy, KLA, Dell Technologies, Western Digital, Morgan Stanley, Interactive Brokers y SK Hynix .

La nueva camada profundiza así algunas de las tendencias que vienen ganando espacio dentro del mercado global. Por un lado, incorpora empresas que participan en distintos eslabones de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial, desde la fabricación de semiconductores y memorias hasta servidores y almacenamiento. Por otro, suma compañías expuestas al fuerte crecimiento de la demanda eléctrica , uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la expansión de los centros de datos.

A esto se agregan firmas de perfiles diferentes como Welltower y Prologis , dentro del mercado inmobiliario; Linde y Sherwin-Williams , en industria; Natera , en diagnóstico genético; y dos grandes nombres del sistema financiero estadounidense, Morgan Stanley e Interactive Brokers .

La nueva tanda anunciada por Banco Comafi suma 13 acciones y cinco ETF al mercado local, con una fuerte presencia de compañías vinculadas con inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura digital y generación eléctrica , pero también con nuevas alternativas en finanzas, real estate, industria, salud y commodities.

Dentro del bloque tecnológico aparecen KLA Corporation (KLAC), uno de los principales proveedores de equipos de inspección y control para la fabricación de chips; SK Hynix (SKHY), uno de los mayores productores mundiales de memorias DRAM y NAND; Dell Technologies (DELL), con exposición a servidores, almacenamiento e infraestructura IT; y Western Digital (WDC), especializada en soluciones de almacenamiento de datos.

En energía se incorporan GE Vernova (GEV), vinculada con generación eléctrica, redes y equipamiento para la transición energética, y Talen Energy (TLN), una generadora con creciente exposición al abastecimiento de centros de datos.

La oferta también se amplía en el sector financiero con Morgan Stanley (MS) e Interactive Brokers (IBKR); en real estate con Welltower (WELL) y Prologis (PLD); en industria con Linde (LIN) y Sherwin-Williams (SHW); y en salud con Natera (NTRA), especializada en diagnóstico genético.

Por el lado de los ETF, se suman JPMorgan BetaBuilders Canada (BBCA), con exposición a acciones canadienses; JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan (BBAX), orientado a mercados desarrollados de Asia-Pacífico; y iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG), que replica una canasta diversificada de commodities. A ellos se agregan Teucrium Corn Fund (CORN) y Teucrium Soybean Fund (SOYB), vinculados al precio internacional del maíz y la soja mediante contratos de futuros.

La expansión de la IA impulsa la demanda de chips, memorias, servidores y almacenamiento.

Inteligencia artificial, semiconductores y centros de datos

KLA Corporation (KLAC), cuyo Cedear tendrá un ratio de 34 a 1, es una de las principales compañías mundiales de equipos utilizados para inspeccionar y controlar los procesos de fabricación de semiconductores. Su tecnología permite detectar defectos durante la producción de chips, una tarea que gana relevancia a medida que los componentes se vuelven más pequeños, complejos y costosos.

La compañía ofrece así una exposición diferente al boom de la inteligencia artificial. En lugar de diseñar procesadores, participa en el equipamiento necesario para que las fábricas puedan producirlos con los niveles de precisión requeridos.

En ese mismo ecosistema aparece SK Hynix (SKHY), con un ratio de 25 a 1. La empresa surcoreana es uno de los mayores fabricantes mundiales de memorias DRAM y NAND y ocupa un lugar particularmente relevante en el negocio de memorias utilizadas para inteligencia artificial y centros de datos.

La expansión del cómputo también necesita servidores y almacenamiento. Allí entra Dell Technologies (DELL), con ratio 74 a 1, que además de su tradicional negocio de computadoras personales fabrica servidores, sistemas de almacenamiento y soluciones de infraestructura IT utilizadas por empresas y centros de datos.

Por último, Western Digital (WDC) llegará con un ratio de 92 a 1. La compañía está especializada en almacenamiento de información, principalmente mediante discos rígidos y soluciones destinadas a grandes volúmenes de datos, un negocio que vuelve a ganar protagonismo por el crecimiento de la información generada y procesada por los sistemas de inteligencia artificial.

Al igual que en la tanda anterior, donde buena parte del atractivo estaba concentrado en compañías vinculadas con centros de datos, redes y almacenamiento, la nueva incorporación amplía las posibilidades para invertir en la infraestructura que rodea al desarrollo de la IA.

GE Vernova se posiciona como uno de los nuevos jugadores clave para invertir en generación eléctrica

Energía eléctrica, otro de los grandes ejes

El segundo gran bloque está formado por compañías relacionadas con la generación y la infraestructura eléctrica, un sector que ganó relevancia por el aumento de la demanda asociado con la electrificación y, especialmente, con la expansión de los centros de datos.

GE Vernova (GEV) tendrá un ratio de 180 a 1 y ofrece exposición a un amplio abanico de negocios vinculados con la energía. La compañía fabrica equipamiento para generación eléctrica, redes y soluciones para la transición energética, por lo que participa tanto en la construcción de nueva capacidad como en la modernización de las redes necesarias para transportarla.

Por su parte, Talen Energy (TLN), con ratio 63 a 1, opera activos de generación eléctrica y ganó protagonismo por el creciente interés en garantizar abastecimiento para grandes centros de datos e infraestructura vinculada con inteligencia artificial.

La relación entre tecnología y energía se volvió cada vez más estrecha. El crecimiento de la IA requiere no solamente chips y servidores, sino también una cantidad creciente de electricidad disponible de manera estable, lo que amplió el interés del mercado por generadoras, redes y fabricantes de equipamiento eléctrico.

Morgan Stanley suma una nueva vía para invertir desde el mercado local en banca de inversión y gestión de activos.

Morgan Stanley e Interactive Brokers amplían el menú financiero

La nueva tanda también incorpora dos compañías directamente vinculadas con los mercados de capitales.

Morgan Stanley (MS) llegará con un ratio de 41 a 1. Se trata de uno de los principales bancos de inversión del mundo, con negocios que abarcan banca de inversión, intermediación financiera, administración de activos y gestión patrimonial.

A diferencia de los grandes bancos comerciales, una parte importante de su actividad está directamente relacionada con la evolución de los mercados, las operaciones corporativas y la administración de patrimonio de individuos de altos ingresos.

A su vez, Interactive Brokers (IBKR) tendrá un ratio de 17 a 1. La compañía opera una de las principales plataformas globales de inversión y trading, con acceso a acciones, bonos, opciones, futuros y otros instrumentos para clientes individuales e institucionales.

Su incorporación amplía las posibilidades dentro del sector financiero más allá de la banca tradicional y permite tomar exposición directa al crecimiento de la intermediación y la actividad en los mercados globales.

Welltower y Prologis amplían la exposición local al real estate estadounidense

Real estate, industria y salud

Entre los perfiles más diversificados aparecen además dos grandes compañías del mercado inmobiliario estadounidense.

Welltower (WELL), con ratio 48 a 1, es un REIT, es decir, una compañía inmobiliaria que invierte y administra propiedades y distribuye una parte importante de sus resultados entre los accionistas. Su particularidad es que concentra su cartera en activos vinculados con salud y adultos mayores.

Prologis (PLD), cuyo ratio será de 29 a 1, también es un REIT, pero especializado en depósitos, centros logísticos y propiedades utilizadas por cadenas de distribución y comercio electrónico.

En industria aparece Linde (LIN), con ratio 102 a 1, uno de los mayores proveedores mundiales de gases industriales y medicinales, utilizados en sectores tan diversos como manufactura, energía, salud, electrónica y producción de semiconductores.

También se incorpora Sherwin-Williams (SHW), con un ratio de 69 a 1, uno de los principales fabricantes mundiales de pinturas y recubrimientos, con exposición directa a construcción, renovación de viviendas y actividad industrial.

Finalmente, Natera (NTRA), cuyo ratio será de 51 a 1, suma una alternativa dentro de biotecnología y salud. La compañía desarrolla pruebas genéticas y soluciones de diagnóstico vinculadas con medicina personalizada, un segmento que ganó espacio por el avance de las tecnologías de secuenciación y análisis genético.

Los nuevos ETF permiten ganar exposición directa a soja y maíz desde el mercado local

Nuevos ETF para invertir en Canadá, Asia y commodities

La ampliación no se limita a acciones individuales. Banco Comafi también anunció nuevos Cedears de ETF, que permiten invertir de manera diversificada en mercados o clases de activos completos.

El JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) tendrá un ratio de 20 a 1 y permite acceder a una cartera de acciones canadienses. Por la propia composición de ese mercado, ofrece una importante exposición a bancos, petróleo y gas, minería y recursos naturales.

En tanto, el JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) llegará con un ratio de 13 a 1 y replica acciones de mercados desarrollados de Asia-Pacífico excluyendo Japón, con presencia de países y plazas como Australia, Hong Kong y Singapur.

Para quienes buscan exposición a materias primas aparece el iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG), con ratio 6 a 1. A diferencia de comprar una compañía minera o petrolera puntual, el fondo permite posicionarse sobre una canasta diversificada de commodities, que incluye energía, metales y productos agrícolas.

Además se incorporarán el Teucrium Corn Fund (CORN), con ratio 4 a 1, y el Teucrium Soybean Fund (SOYB), con ratio 5 a 1, que permiten seguir la evolución internacional del maíz y la soja a través de contratos de futuros.

De esta manera, la nueva tanda amplía las alternativas disponibles en el mercado local tanto por sector como por clase de activo y región geográfica. Pero el eje más marcado vuelve a estar en la infraestructura que rodea al crecimiento tecnológico, con nuevas formas de posicionarse no solamente en inteligencia artificial, sino también en semiconductores, memoria, almacenamiento y la energía necesaria para sostener esa expansión.