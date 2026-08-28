Un hatchback compacto lidera el ranking de autos usados más elegidos en la Argentina

El mercado de segunda mano sigue dominando las operaciones y muestra cambios en las preferencias de los compradores durante el primer semestre de 2026.

El mercado de los vehículos usados mantuvo su peso dominante en la Argentina durante la primera mitad de 2026. En un escenario de mayor estabilidad respecto del fuerte dinamismo del año anterior, este segmento concentró cerca de tres de cada cuatro operaciones del sector automotor , reafirmando su rol central dentro del mercado.

De acuerdo con relevamientos de plataformas especializadas, las preferencias de los usuarios muestran una tendencia clara dentro del universo de autos de segunda mano, con modelos compactos ubicándose al frente de la demanda.

Dentro del ranking general, un hatchback volvió a destacarse como el vehículo más buscado por los compradores. Se trata del Peugeot 208 , que encabezó las preferencias del período, seguido por el Chevrolet Cruze II y el Fiat Cronos.

El comportamiento del mercado también muestra una fuerte inclinación hacia los hatchbacks, que concentraron casi la mitad de las elecciones , por encima de SUV y sedanes, que mantuvieron participaciones menores pero estables.

El análisis del semestre también deja ver algunas variaciones en las preferencias de los usuarios. Uno de los datos más llamativos es el avance del color blanco, que pasó a ser el más elegido y desplazó al negro dentro del ranking de tonalidades más demandadas.

El análisis del semestre también deja ver algunas variaciones en las preferencias de los usuarios. Uno de los datos más llamativos es el avance del color blanco, que pasó a ser el más elegido y desplazó al negro dentro del ranking de tonalidades más demandadas.

En términos de transmisión, la caja manual continúa siendo la opción predominante. Más del 60% de las operaciones se concretó con este tipo de configuración, aunque la automática mantiene una participación creciente en el mercado.

El financiamiento sigue ganando terreno

Otro factor relevante en el comportamiento de compra es el acceso al crédito. Durante el período analizado, cerca de tres de cada diez operaciones se realizaron mediante financiamiento, con una preferencia marcada por esquemas ajustados por UVA.

Esta herramienta se consolidó como una alternativa clave para ampliar el acceso al vehículo propio en un contexto de mayor planificación financiera por parte de los usuarios.

Más tecnología en el proceso de compra

Las plataformas del sector continúan incorporando herramientas digitales para simplificar la experiencia de compra. La tendencia apunta a procesos más transparentes, con información detallada de cada unidad, inspecciones técnicas y sistemas de valuación basados en análisis de datos.

En este contexto, el mercado de usados no solo mantiene su liderazgo en volumen, sino que también avanza hacia un esquema más ordenado y digitalizado, adaptado a nuevas formas de consumo.