Un auto eléctrico promete sumar hasta 75 km diarios solo con el sol

Un ensayo independiente verificó la capacidad de un modelo experimental que puede recargar energía únicamente con sus paneles solares cuando está estacionado.

Un vehículo eléctrico experimental vuelve a quedar en el centro de la atención por una característica poco habitual en la industria: su capacidad de generar autonomía diaria sin necesidad de enchufarse , únicamente a partir de energía solar.

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El modelo en cuestión es el Aptera , un desarrollo que integra paneles solares en toda su carrocería y que busca reducir al mínimo la dependencia de la red eléctrica convencional en el uso cotidiano.

Una prueba realizada por la entidad técnica alemana TÜV Rheinland confirmó que el vehículo es capaz de introducir energía real en su batería durante el estacionamiento al sol.

En distintas jornadas de ensayo, el sistema logró superar los 4 kWh diarios , con un pico de 4,75 kWh en el mejor escenario , siempre bajo condiciones controladas.

Ese nivel de energía se traduce en una autonomía estimada de entre 68 y 76 kilómetros diarios , dependiendo de la orientación del vehículo y la intensidad de la radiación solar.

Una prueba realizada por la entidad técnica alemana TÜV Rheinland confirmó que el vehículo es capaz de introducir energía real en su batería durante el estacionamiento al sol.

El impacto del uso cotidiano

Según el estudio, el rendimiento cambia en función de cómo se ubique el vehículo durante el día. En condiciones normales de estacionamiento fijo, el sistema ya consigue cifras cercanas a los 68 km equivalentes, mientras que una mejor orientación hacia el sol eleva el rendimiento.

El ensayo fue realizado en instalaciones del fabricante en California, con equipamiento calibrado y supervisión constante, midiendo la energía que efectivamente llega a la batería tras las pérdidas del sistema.

Una propuesta que busca cambiar el uso del auto eléctrico

El objetivo del proyecto es que, en determinados contextos, el usuario pueda cubrir gran parte de sus desplazamientos diarios sin recurrir a la carga convencional. El diseño aerodinámico, el bajo peso y el consumo reducido del vehículo son claves para alcanzar estas cifras.

El Aptera combina su sistema solar con la posibilidad de recarga tradicional, lo que lo convierte en un modelo híbrido de uso energético más que de propulsión.

En etapa de desarrollo hacia la producción

Aunque los resultados son prometedores, el proyecto todavía se encuentra en fase de validación previa a la producción en serie. La compañía ya trabaja en las primeras unidades de fabricación, con el objetivo de avanzar hacia una producción limitada en los próximos ciclos industriales.

De este modo, el vehículo continúa posicionándose como uno de los desarrollos más singulares dentro del universo de la movilidad eléctrica, especialmente por su enfoque en la autosuficiencia energética parcial.