Wall Street ve margen para otra suba del S&P 500: la métrica clave que alimenta el optimismo + Agregar ámbito en









Las empresas de Wall Street que integran el S&P 500 se encaminan a registrar un crecimiento interanual de ganancias del 23,3% durante el segundo trimestre.

Las empresas de Wall Street que integran el S&P 500 se encaminan a registrar un crecimiento interanual de ganancias del 23,3% durante el segundo trimestre. Imagen: Freepik

El mercado alcista de las acciones de Wall Street podría tener todavía margen para seguir avanzando gracias a un factor que pasa relativamente desapercibido: las valuaciones no se han expandido al mismo ritmo que los precios, debido al fuerte crecimiento de las ganancias corporativas.

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Aunque el S&P 500 se mantiene cerca de máximos históricos y 2026 ha transcurrido con una notable fortaleza, incluyendo apenas una corrección superior al 5%, el múltiplo precio/ganancias (P/E) proyectado del índice es actualmente inferior al nivel con el que comenzó el año. Esto representa una situación poco habitual para un mercado en plena tendencia alcista.

Wall Street confía en las ganancias del S&P 500 La explicación radica en la velocidad con la que crecieron los beneficios de las compañías. En el cálculo del ratio P/E, el precio de las acciones constituye el numerador y las utilidades el denominador. Cuando las ganancias aumentan más rápido que las cotizaciones, el múltiplo se reduce, incluso si el mercado continúa subiendo.

Según FactSet, las empresas que integran el S&P 500 se encaminan a registrar un crecimiento interanual de ganancias del 23,3% durante el segundo trimestre. De concretarse esa cifra, sería el segundo trimestre consecutivo con una expansión superior al 20%, además del séptimo trimestre seguido con crecimiento de beneficios de dos dígitos.

Las empresas de Wall Street que integran el S&P 500 se encaminan a registrar un crecimiento interanual de ganancias del 23,3% durante el segundo trimestre. La proyección de Wall Street también supera ampliamente el promedio de los últimos cinco años (16,4%) y el de los últimos 10 años (10,3%).

Las estimaciones muestran además una mejora bastante generalizada. Se espera que 10 de los 11 sectores que componen el S&P 500 reporten ganancias superiores a las del año anterior. Los mayores incrementos provendrían de Energía, Tecnología de la Información y Materiales. Un entorno favorable para las acciones Para Keith Lerner, estratega jefe de Truist, el mercado atraviesa un verdadero "boom de ganancias", con revisiones al alza no solo en las grandes compañías estadounidenses, sino también en empresas de mediana y pequeña capitalización, e incluso en mercados emergentes. Si las utilidades vuelven a superar las previsiones durante la temporada de balances, los analistas podrían elevar nuevamente sus estimaciones para el resto del año. Ese escenario abriría la puerta a una combinación especialmente favorable para las acciones: mayores beneficios empresariales acompañados por nuevas subas en las cotizaciones. En otras palabras, tanto el componente de ganancias ("E") como el de precios ("P") del ratio P/E avanzarían simultáneamente, sosteniendo el impulso del mercado sin necesidad de una expansión excesiva de las valuaciones. El contexto también recibe apoyo de otros factores macroeconómicos. En Wall Street crece el optimismo por la desaceleración de la inflación, la expectativa de una política monetaria menos restrictiva y el inicio de una nueva temporada de resultados corporativos, elementos que podrían mantener el sesgo positivo para las acciones durante la segunda mitad del año.