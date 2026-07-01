Wall Street adelanta bajas tras un trimestre récord y el mercado está atento a las declaraciones de Kevin Warsh

El petróleo se mantiene moderado, mientras continúan las negociaciones entre EEUU e Irán. Sin embargo, la clave de la jornada será la conferencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

Wall Street frena su racha alcista a la espera de definiciones en Medio Oriente y datos clave de empleo en EEUU.

Las bolsas mundiales operan mixtas en el arranque del tercer trimestre, a la espera de datos clave sobre el empleo en EEUU , mientras la incertidumbre sobre las negociaciones entre Medio Oriente siguen pesando sobre el mercado. Una parte de la atención se mantiene en Asia , con una posible intervención japonesa después de que el yen alcanzara nuevos mínimos de 40 años .

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Irán anunció el martes que no se reuniría con los altos enviados estadounidenses que habían viajado a Medio Oriente , ya que ambas partes siguen muy lejos de alcanzar un acuerdo que permita la apertura total del vital estrecho de Ormuz .

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,9% hasta u$s72,25 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 0,8%, hasta los u$s68,9 el barril.

Mientras tanto, las miradas estarán puestas en el presidente de la Reserva Federal (Fed) , Kevin Warsh , cuando comparezca en la conferencia del Banco Central Europeo más tarde este martes, en busca de alguna orientación sobre la necesidad de un endurecimiento monetario.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — muestra incrementos por encima del 1% en los tramos de 5, 10 y 30 años.

El petróleo cae mientras se reaviva la incertidumbre en Medio Oriente por las negociaciones no resueltas, a la espera de datos de empleo de EEUU. Depositphotos

¿Wall Street se toma una pausa?

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,14% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% a la baja.

La pausa en los mercados era comprensible después de que Wall Street registrara su mejor trimestre desde 2020, impulsado por las acciones tecnológicas.

Con el inicio de la temporada de balances a mediados de julio, los inversores confían en que los sólidos resultados del sector tecnológico justifiquen las elevadas valoraciones y la continua entrada de capitales en el mismo.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,43%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,15% y el CAC francés cae 0,75%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,45%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,63%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,44%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 2,04% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,60%.