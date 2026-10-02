Franco Colapinto cerró un viernes complicado en el GP de Bahréin: terminó último y recibió una dura sanción

Alpine decidió cambiar componentes de la unidad de potencia del argentino, que recibió una penalización de 10 lugares que se sumó a los cinco que arrastraba desde Azerbaiyán. La 16° fecha de la temporada de Fórmula 1 se disputa excepcionalmente en Malasia por las restricciones de seguridad en Medio Oriente.

Franco Colapinto afrontó un viernes complicado en el Gran Premio de Bahréin , que se desarrolla en el circuito de Sepang, Malasia , y quedó condicionado para el resto del fin de semana por una penalización que lo obligará a largar desde el fondo .

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El piloto argentino ya arrastraba una sanción de cinco posiciones por el incidente que protagonizó en Azerbaiyán con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris . Ante ese escenario, Alpine tomó una decisión estratégica y reemplazó componentes de la unidad de potencia de su auto.

Colapinto utilizó su quinto motor de combustión interna (ICE) de la temporada y superó así el límite anual de cuatro unidades permitido por el reglamento. La FIA confirmó una nueva penalización de 10 posiciones , por lo que acumuló un castigo total de 15 lugares en la grilla .

El director general de Alpine, Steve Nielsen , explicó que el equipo diseñó programas diferentes para Colapinto y Gasly durante las dos sesiones del viernes.

En el caso del argentino, la escudería optó por utilizar una elevada carga de combustible para concentrar su trabajo en el ritmo de carrera , debido a que ya sabía que debería partir desde el fondo el domingo.

Colapinto recibió una dura sanción en la Fórmula 1. X

“Franco montó nuevos componentes de la unidad de potencia para esta prueba, lo que conlleva una penalización de 10 posiciones en la parrilla y se suma a la sanción de 5 puestos que recibió por el incidente del fin de semana pasado”, explicó Nielsen.

El directivo reconoció que Alpine sabía que en algún momento de la temporada tendría que asumir una penalización por los componentes de la unidad de potencia y consideró que Sepang ofrece mayores posibilidades para avanzar posiciones.

“Consideramos que este circuito podría ser óptimo para adelantar, ofreciendo a Franco más oportunidades para remontar posiciones, tal como vimos en Monza cuando logró puntuar”, señaló Nielsen.

De esta manera, Alpine buscó concentrar las penalizaciones en una carrera en la que Colapinto ya llegaba condicionado por el castigo recibido en Bakú.

Colapinto terminó último en la segunda práctica

Con la estrategia enfocada prácticamente por completo en preparar la carrera, el argentino no buscó priorizar los tiempos de vuelta rápida durante las prácticas.

Colapinto cerró la segunda sesión en el último puesto, mientras que Charles Leclerc, con Ferrari, registró el mejor tiempo de la jornada. Gasly, por su parte, finalizó en la décima posición.

El objetivo del argentino durante el viernes pasó principalmente por recopilar información sobre el comportamiento del auto con mayor carga de combustible y trabajar en la puesta a punto para la remontada que deberá intentar durante la carrera.

Alpine pelea por el quinto puesto del campeonato

La decisión de introducir el nuevo motor V6 de Mercedes también estuvo vinculada con la situación de Alpine en el campeonato de constructores.

La escudería francesa mantiene una disputa con Racing Bulls por el quinto lugar, aunque el accidente protagonizado por Colapinto en Azerbaiyán permitió que su rival ampliara la diferencia a 15 puntos.

Ante la sanción que el argentino ya tenía pendiente, Alpine consideró que esta fecha representaba una oportunidad para asumir el costo deportivo del cambio de motor y minimizar su impacto sobre las próximas carreras.

A qué hora vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La actividad continuará durante la madrugada del sábado con la tercera práctica libre, programada para las 1:30, hora de la Argentina.

Más tarde llegará la clasificación, que comenzará a las 5:00 y definirá el orden de partida antes de aplicar las penalizaciones correspondientes.

Ambas sesiones podrán verse por Fox Sports y Disney+ Premium. Colapinto, sin embargo, ya sabe que las 15 posiciones de penalización lo obligarán a afrontar el Gran Premio desde el fondo de la grilla.