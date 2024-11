Las acciones de Nintendo se hundieron casi 4% en la bolsa de Tokio tras la presentación de balance

La compañía japonesa no convenció a los inversores: cuáles fueron los motivos.

Las acciones de Nintendo cayeron con fuerza en la bolsa japonesa después de que la compañía de videojuegos haya publicado unos resultados que no gustaron a los accionistasde la firma nipona y de recortar sus previsiones de ventas para su ya envejecida Nintendo Switch. En la bolsa de Tokio, la acción se derrumbó 3,86%.

En concreto, el beneficio atribuido de Nintendo menguó un 59,9% en el primer semestre fiscal de la compañía creadora de 'Super Mario' o 'The Legend of Zelda', hasta 108.658 millones de yenes. En los primeros seis meses del pasado ejercicio fiscal, esta métrica repuntó un 17,7%, hasta 271.298 millones de yenes. Ello ha provocado que el beneficio por acción (BPA) se redujo de 233,03 yenes por título a 93,33 yenes.

nintendomusic1.jpg Las ventas netas de Nintendo se recortaron un 34,3%, hasta 523.299 millones de yenes. Gentileza Xataka Móvil

Asimismo, Nintendo espera vender 12,5 millones de consolas Switch este año fiscal, cifra que se sitúa por debajo de los 13,5 millones de unidades previstas con anterioridad. También espera colocar 160 millones de copias de software, por debajo de su visión anterior de 165 millones de copias.

Switch es la segunda consola más vendida de la historia de Nintendo, solo superada por Nintendo DS. Desde su lanzamiento en marzo de 2017, la consola híbrida ha vendido 164 millones de unidades y más de 1.300 millones de videojuegos en estos siete años, rompiendo récord tras récord en el proceso.

Nintendo: los cambios que esperan los inversores

Sin embargo, analistas como Serkan Toto, CEO de Kantan Games, creen que usuarios e inversores están pidiendo a gritos una sucesora para su exitosa consola y no han gustado las pocas novedades de Nintendo a este respecto. Sobre esto, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía japonesa, ha anunciado en una conferencia con analistas que no han cambiado sus planes: Nintendo espera anunciar su próximo hardware antes del final de su año fiscal, pero no dio más detalles al respecto.

"Para una plataforma que está en su octavo año en el mercado, tanto el hardware como el software disfrutan de una demanda estable y ventas sólidas. Sin embargo, las ventas hasta ahora han estado por debajo de nuestras proyecciones originales. Tomando en cuenta las ventas de la primera mitad del año, revisamos nuestras previsiones para hardware y software, lo que llevó a la revisión de las ganancias", apuntó el ejecutivo de Nintendo.