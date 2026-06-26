Las acciones tecnológicas hunden los mercados globales, pese a la baja sostenida del petróleo + Agregar ámbito en









Las acciones tecnológicas una vez más arrastraron a la baja a los índices globales, ya que las caídas de los fabricantes de chips y un informe de que OpenAI podría posponer los planes de salir a bolsa golpearon a los inversores.

NYSE

Las acciones mundiales caen este viernes después de que los aumentos en los precios que adelantó Apple alimentaron preocupaciones más amplias sobre el impacto inflacionario del gasto de los gigantes tecnológicos, mientras que los precios del petróleo cayeron a su nivel más bajo en cuatro meses a pesar de las dificultades para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Las acciones de Apple cayeron un 6% ayer después de que la compañía anunciara que ya no podía proteger a sus clientes del aumento vertiginoso de los costes de los chips de memoria y almacenamiento, mientras que un informe de prensa que indicaba que OpenAI estaba considerando retrasar su salida a bolsa hasta el próximo año también empañó el ánimo del mercado bursátil.

Las bajas fueron generalizadas en Asia. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,76%, mientras que la bolsa de Shanghái cerró con una baja 2,26%. El Kospi surcoreano se desplomó 5,81% y volvió a tener que suspender operaciones por unos minutos, mientras que el Nikkei 225 japonés retrocedió 4,09%.

Los futuros del petróleo se encaminaban a fuertes pérdidas semanales a medida que más petroleros varados salen del estrecho de Ormuz, a pesar de que un buque de carga ayer fue alcanzado cerca de Omán. Saudi Aramco reanudó las cargas el viernes en su terminal en el Golfo después de una interrupción de casi cuatro meses.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 3,6% hasta u$s72,82 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 3,5%, hasta los u$s69,3 el barril.

petroleo ganancias mercados El petróleo anota bajas semanales de hasta 9%. Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,56% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 1,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% en rojo. En la previa, las acciones con mayores subas son Charles River (+8%), Ralph Lauren (+7%) y Atmos Energy (+6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en ON Semiconductor (-12,5%), DaVita (-7%) y Micron (-5%). Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — operan con caídas mayoritarias, aunque de poco volumen. La excepción es el tramo a 30 años, con incrementos leves. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,84%. A nivel local, las caídas son generalizadas: el DAX alemán cae 1,28% y el CAC francés acompaña con -0,63%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,78%.