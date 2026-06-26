Las acciones y los bonos se encaminan a cerrar la semana con pérdidas + Agregar ámbito en









A nivel global, las acciones tecnológicas arrastran a las bolsas mundiales luego de una nueva ola de ventas en los fabricantes de semiconductores.

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Si bien los activos argentinos cerraron este jueves con un tono favorable, las acciones y los bonos se encaminan a cerrar la semana con pérdidas. En la jornada anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó las mejoras en las condiciones de financiamiento y destacó la baja acumulada del riesgo país, aunque evitó fijar plazos para un eventual regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda.

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A nivel global, las acciones tecnológicas arrastran a las bolsas mundiales luego de una nueva ola de ventas en los fabricantes de semiconductores, mientras que un reporte de que OpenAI podría postergar sus planes de salir a bolsa también deterioró el ánimo de los inversionistas.

Los futuros del Nasdaq 100 caen un 1,1%, mientras que los del S&P 500 retroceden un 0,4%. Las acciones de fabricantes de semiconductores, entre ellas Micron Technology Inc., así como las empresas del sector óptico, registraban pérdidas generalizadas en las operaciones previas a la apertura en EE.UU.

En Corea del Sur, las ventas de Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. provocaron una segunda suspensión de las operaciones bursátiles en pocos días. El petróleo retomó su descenso, sin lograr impulsar a las acciones, aunque dio respaldo al mercado de bonos.

Los mercados cierran una semana volátil, en la que los cambios de ánimo en torno al antes imparable auge de las tecnológicas sacudieron a las bolsas, mientras los operadores analizaban desde los planes de gasto hasta los resultados corporativos. Los inversionistas retiraron dinero de las acciones estadounidenses por primera vez en tres meses, con salidas récord de los fondos tecnológicos. Noticia en desarrollo.-

Los bonos se recuperan, pero las acciones operan en rojo. Depositphotos