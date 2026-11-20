Las compañías confirmaron que un proveedor de servicios fue vulnerado. En los últimos días, otras organizaciones estadounidenses, entre ellas United Airlines y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), también registraron interrupciones en sus sistemas informáticos.

J.P.Morgan Chase, Visa y Mastercard informaron que un proveedor de servicios que trabaja con las tres compañías sufrió un ciberataque que permitió acceder a información de algunos clientes. Sin embargo, las empresas aclararon que no se comprometieron datos financieros ni se vio afectado el funcionamiento de sus redes de pago.

El banco estadounidense J.P.Morgan confirmó el incidente a través de un mensaje publicado en X, aunque evitó identificar al proveedor involucrado. "Hemos sabido que uno de nuestros proveedores de servicios fue objetivo de un ciberataque", señaló la entidad.

"Los atacantes accedieron a ciertos datos de marketing almacenados por esos proveedores, que podrían incluir nombres y direcciones de correo electrónico de algunos clientes" , precisó el banco.

J.P.Morgan también aclaró que sus servicios no sufrieron interrupciones y desvinculó el episodio de los problemas informáticos que afectaron a sus clientes a principios de esta semana.

Un grupo de hackers identificado como n0n se atribuyó el ataque contra el proveedor y difundió documentos con los que busca respaldar sus afirmaciones. La información fue reportada a la agencia AFP por la firma de ciberseguridad SOCRadar, que aclaró que no pudo verificar de manera independiente la autenticidad de las publicaciones.

De acuerdo con SOCRadar, el grupo surgió en Rusia en septiembre y asegura haber atacado a cerca de 200 empresas en distintos países.

En los últimos días, otras organizaciones estadounidenses, entre ellas United Airlines y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), también registraron interrupciones en sus sistemas informáticos.

Qué dijeron Visa y Mastercard sobre los datos expuestos

Visa confirmó que estaba al tanto de las informaciones y señaló que el incidente involucró a un proveedor con sede en la región de Asia-Pacífico. La compañía buscó llevar tranquilidad sobre el alcance del ataque y descartó que sus sistemas o la información de pagos estuvieran comprometidos.

"Los sistemas de Visa no estuvieron implicados ni se vieron afectados. Ningún dato de pagos, como los números de tarjeta, resultó comprometido", aseguró la empresa.

Mastercard, principal competidor de Visa, también reconoció el incidente. En su caso, indicó que el ataque expuso una cantidad limitada de información no financiera de titulares de tarjetas que participan en un programa específico de beneficios: "No hubo ningún impacto en la red de pagos de Mastercard ni en la capacidad de los usuarios para utilizar sus tarjetas", afirmó.

La compañía agregó que sus equipos están "trabajando con el proveedor para brindar apoyo a los titulares de tarjetas afectados, según sea necesario".