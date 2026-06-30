Las bolsas europeas y Wall Street cierran su mejor segundo trimestre en años tras la paz en Medio Oriente

Las bolsas mundiales se encaminan este martes a su mejor desempeño en el segundo trimestre en seis años, mientras que un dólar fuerte empuja al yen a su nivel más bajo en cuatro décadas.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, continuando las subas del lunes . En la última jornada de junio, el segundo trimestre se perfila como el mejor del S&P 500 en seis años, de manera similar al Euro Stoxx, que anota su mejor resultado en cinco años. Mientras tanto, la atención de los operadores se posa en el dólar en los mercados internacionales, que subió mientras que el yen cayó a su nivel más bajo desde 1986 .

En los últimos tres meses, el estrecho de Ormuz se reabrió de forma gradual a medida que las hostilidades entre EEUU e Irán disminuían en un frágil alto el fuego, lo que provocó una caída del 20% en el precio del petróleo.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,23% hasta u$s74,07 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanzaba un 0,8%, hasta los u$s70,82 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global —, muestran subas en todos los tramos, siendo el tramo a cuatro meses el que exhibe los mayores incrementos, con 0,8%.

Además, se produjo un cambio drástico en las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses , en un contexto de auge aparentemente imparable de las acciones de inteligencia artificial , particularmente en los mercados asiáticos.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,63%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,50%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,97% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,11%.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Un dólar fuerte y la paz en Medio Oriente impulsan a las bolsas europeas y Wall Street a su mejor segundo trimestre en años, marcando mínimos del yen no vistos en cuatro décadas. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

A nivel trimestral, los principales índices de Wall Street encandenan importantes subas trimestrales: el S&P 500 sube 14%, anotando su mejor segundo trimestre desde 2019. Por su parte, el Nasdaq saltó 19,5% y Dow Jones con un avanzó 12,5%.

El dólar fue el gran ganador este trimestre en el mercado de divisas, ganando un 1,4% frente a una cesta de las principales monedas.

La apreciación del dólar provocó la mayor caída trimestral del oro en más de una década, mientras que el yen alcanzó su nivel más bajo en 40 años, cotizando el martes en torno a los 162,23 yenes por dólar.

Los banqueros centrales más influyentes del mundo se encuentran esta semana en la ciudad portuguesa de Sintra para la reunión anual del Banco Central Europeo, y nadie estará más en el centro de atención que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien tiene previsto dirigirse a los asistentes el miércoles.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,3%, anotando un incremento de 9,7% en lo que va de trimestre, su mejor resultado trimestral desde octubre de 2020. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,30% y el CAC francés acompaña con 1,37%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.