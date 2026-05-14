Tesla pone fin a dos modelos históricos y cambia por completo el rumbo de la compañía

La empresa confirmó el final de dos de sus vehículos más emblemáticos y puso punto a una etapa clave para los autos eléctricos.

La marca dejará de fabricar los Model S y Model X para enfocarse en inteligencia artificial, robots y conducción autónoma.

Tesla confirmó oficialmente el final de la producción de dos vehículos que marcaron un antes y un después en la industria automotriz eléctrica. La decisión fue comunicada por Elon Musk y representa uno de los cambios estratégicos más importantes desde la creación de la marca.

Los dos modelos dejarán de fabricarse durante 2026 y la planta de Fremont, California, donde se producían, comenzará a destinarse a otros proyectos vinculados a inteligencia artificial y robótica . Entre ellos aparece Optimus, el robot humanoide en el que Tesla viene trabajando desde hace varios años.

La noticia generó impacto dentro de la industria porque los modelos fueron fundamentales para posicionar a Tesla como la empresa líder en autos eléctricos premium. Durante años, ambos vehículos funcionaron como símbolos tecnológicos de la compañía y ayudaron a cambiar la percepción global sobre los autos eléctricos.

Uno de los modelos en cuestion es el Model S. Cuando Tesla lo lanzó en 2012, el mercado de autos eléctricos todavía era extremadamente reducido y la mayoría de los vehículos de ese segmento tenían poca autonomía, diseños poco atractivos y rendimiento limitado. El Model S rompió completamente con esa idea.

Tesla presentó un sedán eléctrico capaz de competir en velocidad, diseño y autonomía con marcas tradicionales de lujo como Mercedes-Benz, BMW o Audi. El vehículo ofrecía aceleraciones rápidas, gran autonomía y un diseño minimalista que rápidamente se convirtió en sello de la marca.

El auto incorporó tecnologías que después se volvieron comunes dentro de Tesla, como la enorme pantalla central táctil, las actualizaciones remotas de software y sistemas avanzados de asistencia de conducción. El impacto fue tan grande que el Model S terminó ganando premios internacionales y obligó a muchas automotrices tradicionales a acelerar sus propios proyectos eléctricos.

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Model X: uno de los SUV más llamativos del mercado

Tres años después del lanzamiento del Model S, Tesla presentó el Model X, un SUV eléctrico que llamó la atención por sus puertas traseras tipo “Falcon Wing”, que se abrían hacia arriba. Ese diseño futurista ayudó a convertirlo en uno de los vehículos más reconocibles de la industria.

Sin embargo, también fue uno de los modelos más complejos de fabricar para Tesla. Elon Musk llegó a describirlo como el “Fabergé de los autos”, haciendo referencia a las dificultades de producción que enfrentó la compañía durante varios años.

A pesar de esos problemas, el SUV logró convertirse en uno de los vehículos eléctricos de lujo más conocidos del mercado estadounidense y ayudó a expandir la presencia global de Tesla. Hoy, su trayectoria en el mercado llega al final.

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La nueva estrategia de Tesla y la caída de las ventas

Aunque ambos vehículos fueron fundamentales para el crecimiento inicial de Tesla, con el paso de los años comenzaron a perder protagonismo frente a modelos más accesibles. El verdadero crecimiento comercial de la empresa llegó con el Model 3 y posteriormente con el Model Y, vehículos mucho más baratos y orientados al mercado general.

Las ventas del Model S y Model X comenzaron a disminuir progresivamente y Tesla dejó incluso de informar cifras individuales de entregas para ambos modelos. Según reportes, las ventas de estos vehículos habían caído más del 50% interanual.

La decisión de terminar con los Model S y Model X también refleja el cambio de enfoque que Elon Musk intenta impulsar dentro de Tesla. Durante las últimas presentaciones financieras, Musk dejó en claro que el futuro de la compañía estará cada vez más vinculado a la inteligencia artificial, los robots humanoides y los vehículos autónomos.

El propio Musk aseguró que Tesla está entrando en “una era basada en la autonomía”, una frase que generó mucha repercusión entre inversores y fanáticos de la marca.

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Uno de los datos más llamativos es que Tesla no tendría previsto lanzar reemplazos directos para ninguno de los dos modelos. Distintos medios especializados aseguran que actualmente no existen proyectos confirmados para una nueva generación del Model S o del Model X.

Esto representa un cambio fuerte para Tesla, porque durante más de una década ambos vehículos funcionaron como la cara premium de la compañía. Ahora, el foco comercial quedará concentrado principalmente en el Model 3, Model Y, Cybertruck y los futuros robotaxis autónomos. Mientras tanto, el desarrollo del nuevo Roadster sigue activo, aunque continúa sin fecha oficial de lanzamiento definitiva.

La noticia generó reacciones mixtas entre usuarios y comunidades enfocadas en Tesla. Muchos fanáticos consideraron que el final del Model S y Model X representa el cierre de la etapa más innovadora de la compañía.

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El final de una etapa histórica para los autos eléctricos

Más allá de las críticas o de las decisiones estratégicas actuales de Tesla, la despedida del Model S y Model X marca un momento importante dentro de la historia automotriz moderna. El Model S fue uno de los primeros vehículos eléctricos que logró competir realmente contra autos tradicionales de lujo sin depender únicamente del discurso ecológico.

El Model X, por su parte, ayudó a demostrar que los SUV eléctricos podían convertirse en productos deseados de forma masiva dentro del mercado premium. Ahora, Tesla parece dejar atrás esa etapa.