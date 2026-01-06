Las emisiones de deuda de las provincias se cuadruplicaron en diciembre

Santa Fe colocó un bono por u$s800 millones y rompió el molde. El Gobierno nacional necesitará que haya más emisiones en 2026, tanto provinciales como de empresas.

Las colocaciones de deuda de las provincias crecieron casi 300% en diciembre, es decir, se cuadruplicaron respecto del mismo mes de 2024. Aunque la mitad de esas colocaciones se explicó por una sola emisión: los u$s800 millones de Santa Fe con un bono a 2034.

Así lo destaca un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco . El reporte indica que “en diciembre de 2025 seis distritos realizaron colocaciones en el mercado por un total de $2,28 billones, lo que indica un crecimiento de 290,3% real interanual y 55,8% real mensual”.

“Tanto el fuerte volumen como la significativa suba relativa se explica, principalmente, por la colocación del Bono Internacional que realizó Santa Fe el pasado 11 de diciembre por u$s800 millones, convirtiéndose así en el tercer distrito subnacional que coloca deuda en el mercado internacional en el año”, dice el reporte el cual recuerda que Córdoba lo hizo en julio y la Ciudad de Buenos Aires en noviembre.

En 2025 las emisiones acumuladas por las provincias totalizaron $9,2 billones al expandirse 150,8% real anual. El 50% de las emisiones totales correspondieron a la provincia de Buenos Aires, el 13% a Santa Fe, el 11% a la provincia de Córdoba y CABA explica el 9%, distrito que en noviembre colocó u$s600 millones.

Un dato a tener en cuenta es que a lo largo del año pasado las provincias enfrentaron vencimientos en dólares equivalente a u$s2.000 millones.

Tanto las colocaciones de deuda en dólares de las provincias como las empresas (corporativos) se pueden convertir en una pieza clave de la economía de 2026, si es que el Banco Central lleva adelante un esquema de compra de reservas. Es que el superávit que generará el comercio exterior este año no alcanzará para abastecer a toda la demanda de la economía.

Provincias y empresas en auxilio del Gobierno

Para 2026, el BCRA anunció que pondrá en marcha un esquema de compra de reservas internacionales, atado a la remonetización de una economía en crecimiento, que tiene aumento de demanda de pesos. Pero los cálculos de las principales consultoras indican que la Argentina tendrá que afrontar ese proceso en un marco de baja oferta de divisas.

Frente a ese escenario se especula que las emisiones en dólares de las provincias y de las grandes empresas a través de obligaciones negociables serán la principal fuente de financiamiento del sistema. Se entiende que todos estos emisores deben vender sus dólares en el mercado para obtener pesos.

Al respecto, de acuerdo con datos del Banco Central para los primeros 10 meses de 2025, las fuentes de dólares evolucionaron del siguiente modo: la inversión extranjera directa cayó u$s1.500 millones, pero el ingreso de capitales del sector privado fue de u$s15.900 millones, mientras que el ingreso de capitales al sector público fue de u$s21.000 millones, la mayoría provenientes del FMI. Es decir, que el año pasado hubo un aporte fundamental de las colocaciones privadas.

Los límites de empresas y provincias

Andrés Reschini, director de la consultora F2 Finanzas, advierte que luego de cambio del esquema de bandas la situación mejoró aunque no es suficiente. “Esto cierra siempre y cuando haya ingreso de dólares por vía financiera porque con el comercio exterior, con este esquema cambiario me parece muy justo”.

Para Reschini, las nueva banda evita una mayor apreciación del peso, aunque no alcanzaría para tener un boom exportador.

Señaló que en ese marco “los corporativos van a emitir siempre y cuando estén en las condiciones ya que todas estas cosas tienen límites”. “No es que van a emitir a cualquier tasa y bajo cualquier circunstancia y que el mercado le va a prestar cualquier cosa a cualquier empresa”, advirtió.

Del mismo modo, advirtió que si el país “sigue mostrando razonabilidad, la inversión se hace atractiva y las provincias muestran solvencia, sí va a haber puede haber emisiones, si no va a tener un tope, lo mismo que los corporativos”.