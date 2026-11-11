Quién es Ben Liu, el emprendedor que levantó u$d 600 millones para resucitar medicamentos olvidados

La inteligencia artificial ya se enfoca en acelerar pruebas clínicas y recuperar tratamientos que venían siendo postergados.

La industria farmacéutica explora nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo de medicamentos.

La industria farmacéutica se enfrenta a un problema muy grande, ya que muchos tratamientos prometedores quedan estancados porque las empresas no cuentan con los recursos necesarios para completar su desarrollo. Los ensayos clínicos requieren grandes inversiones y pueden extenderse durante varios años antes de determinar si un fármaco es seguro y eficaz.

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Frente a este escenario, una startup estadounidense desarrolló una estrategia con inteligencia artificial que aprovecha el capital privado y la experiencia de sus científicos. Su objetivo es recuperar proyectos que otras compañías dejaron de lado y aumentar sus posibilidades de llegar al mercado.

Benjamine "Ben" Liu es el cofundador y CEO de Formation Bio , una empresa biotecnológica que busca t ransformar el desarrollo de medicamentos a través de la Inteligencia Artificial . Su interés por este sector empezó durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, donde trabajó en biología computacional.

La inteligencia artificial se empieza a ver en los procesos de investigación científica.

En aquella etapa, intentó presentar a distintas farmacéuticas algunas ideas de tratamientos contra el Alzheimer , pero ninguna mostró interés. Esa experiencia lo llevó a darse cuenta que las grandes compañías ya contaban con numerosos medicamentos descubiertos, pero carecían del dinero y la capacidad operativa para desarrollar todos.

En 2016, Liu fundó junto a Linhao Zhang una startup llamada Trialspark , que posteriormente pasó a llamarse Formation Bio . A diferencia de las empresas dedicadas a descubrir nuevas moléculas, su compañía se concentra en tratamientos que ya superaron las primeras etapas de investigación , pero todavía necesitan demostrar su eficacia en pacientes.

Para hacerlo, Formation Bio usa herramientas de Inteligencia Artificial que ayudan a diseñar ensayos clínicos, analizar información y optimizar procesos. La tecnología reduce costos y tiempos, aunque no elimina los riesgos científicos ni garantiza la aprobación de los medicamentos.

Antes del lanzamiento de su nuevo fondo, la compañía ya había conseguido licencias para desarrollar cinco tratamientos, entre ellos proyectos destinados a la osteoartritis de rodilla y la colitis ulcerosa.

Además, en julio de 2026 incorporó como director científico a Michael Ehlers, exejecutivo de Biogen y Pfizer. A lo largo de su carrera, participó en la aprobación de seis medicamentos y en el avance de unos 40 programas de investigación hasta los ensayos clínicos.

Los ensayos clínicos son fundamentales para evaluar la seguridad y eficacia de nuevos tratamientos. Gentileza - Guerin Blask

El modelo de US$ 600 millones: cómo funciona el fondo de inversión de Ben Liu

Formation Bio anunció un fondo de u$s600 millones para adquirir o licenciar entre 10 y 15 tratamientos durante los próximos tres a cinco años. La iniciativa, denominada Formation Bio Drug Development Accelerator Fund, fue presentada oficialmente el 28 de octubre de 2026.

El dinero se destinará a proyectos que ya se encuentran en desarrollo clínico, especialmente en las fases 1 y 2. Aunque estos medicamentos todavía enfrentan un riesgo grande de fracaso, la compañía considera que su experiencia y tecnología pueden mejorar la eficiencia de los ensayos. Su modelo funciona de la siguiente manera:

identifica medicamentos prometedores que quedaron frenados por falta de recursos

adquiere los derechos de desarrollo o consigue una licencia sobre cada tratamiento

crea una empresa independiente para administrar cada proyecto

utiliza inteligencia artificial y especialistas para organizar los ensayos clínicos

busca alcanzar resultados que permitan vender, licenciar o comercializar el medicamento

Esta estructura permite distribuir el riesgo entre distintos tratamientos sin que cada proyecto necesite construir su propia organización científica y administrativa. Además, el fondo es independiente de Formation Bio, lo que permite conseguir financiación sin reducir la participación de los accionistas actuales de la empresa.

La compañía también aportó capital propio y, como administradora del fondo, podrá participar de los beneficios generados por las inversiones. Si un medicamento avanza, sus desarrolladores originales, los inversores y Formation Bio pueden obtener ganancias con acuerdos comerciales, pagos por objetivos cumplidos o regalías.

El fondo ya consiguió licencias para otros dos tratamientos, cuyos nombres todavía no fueron revelados. Entre las áreas de interés de la empresa se encuentran las enfermedades musculoesqueléticas, oftalmológicas, neurológicas y psiquiátricas. Liu también busca impulsar terapias preventivas que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La inversión en biotecnología abre nuevas oportunidades para la innovación médica. Magnific

Respaldado por gigantes: la lista de inversores tras el proyecto (de Sam Altman a Sequoia)

Formation Bio consiguió previamente u$s615 millones de financiación privada y alcanzó una valoración estimada de u$s1.800 millones. Detrás de ese crecimiento se encuentran grandes empresarios tecnológicos y fondos de inversión de Silicon Valley. Entre sus principales respaldos financieros figuran:

Sam Altman, CEO de OpenAI

Andreessen Horowitz, uno de los fondos más reconocidos del sector

Thrive Capital, inversora en compañías tecnológicas de alto crecimiento

John Doerr, presidente de Kleiner Perkins y reconocido inversor estadounidense

Sequoia Capital, firma de capital de riesgo especializada en empresas tecnológicas

Formation Bio Drug Development Accelerator Fund cuenta con compromisos de capital de fundaciones dedicadas a la investigación, fondos patrimoniales institucionales, hospitales y organizaciones filantrópicas, sin que se haya publicado una lista completa de sus participantes.

Para Liu, el problema no será solamente encontrar nuevas moléculas, sino conseguir suficiente capacidad científica y financiación para probarlas. Su apuesta es que los medicamentos que hoy permanecen olvidados en los laboratorios puedan convertirse en tratamientos disponibles para los pacientes.