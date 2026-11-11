"Por más amistosos que sean...": la advertencia que le dio Diego Forlán a la Selección argentina + Agregar ámbito en









El flamante entrenador de la Selección charrúa estará disputando su segunda fecha FIFA. Explicó cómo se tienen que jugar los clásicos del Río de La Plata, los que disputó varias veces como jugador.

Diego Forlán, el técnico de Uruguay, le dio una advertencia a la Selección argentina que buscará ganar todos sus amistosos durante la fecha FIFA. @aufoficial

Diego Forlán habló este miércoles en conferencia de prensa en la previa del duelo del viernes contra la Selección argentina. En el complejo de Uruguay, fue consultado sobre cómo vive sus primeros pasos como entrenador de la Celeste y destacó que esta clase de encuentros siempre son especiales, más allá de tratarse de un amistoso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Son partidos que, por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia. Tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un desafío lindo entre buenos jugadores y buenas selecciones”, aseguró “Cachavacha”.

Forlán en el entrenamiento de la Selección de Uruguay. @aufoficial La Albiceleste recibirá a la garra charrúa este viernes a las 20 en La Bombonera, en busca de rearmar el equipo tras el retiro de Lionel Messi. La intención de Lionel Scaloni será probar a los jugadores más jóvenes y, sobre todo, encontrar una nueva identidad de juego sin el “10”. En cuanto a la mítica camiseta, aún no se anunció quién la utilizará, aunque se especula con que el dorsal quedará vacante durante esta fecha FIFA.

Respecto a este recambio en el seleccionado argentino, Forlán analizó: “Es difícil usar este tipo de partidos para ensayos por el nivel y la jerarquía del rival, pero se verá cómo se va dando el encuentro. Sabemos que va a ser lindo, competitivo y tenemos muchas ganas de medirnos ante una grandísima selección”.

Por otro lado, a pesar de la ausencia de Messi, el equipo argentino llega tras mostrar rendimientos muy positivos en la última fecha FIFA: ganaron 4-0 contra Bolivia y 7-0 ante Burkina Faso, sumado al 3-0 sobre Benín en el último partido con “Leo” en la cancha. Uno de los que mejor aprovechó sus minutos fue Nico Paz, quien marcó en todos los encuentros y es el que más ilusiona a una gran parte de la hinchada argentina.

Nico Paz, uno de los jugadores que más ilusiona al pueblo argentino. Sobre el posible desarrollo del clásico rioplatense, el técnico uruguayo anticipó: “Visualizo un lindo partido de fútbol. Puede haber fricción en alguna pelota dividida, pero si miramos un poco hacia atrás, recordamos un partido en La Bombonera donde Uruguay jugó muy bien”. El DT hizo alusión al triunfo charrúa por 2 a 0 (con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez) en las Eliminatorias de 2023. Para cerrar, Forlán se refirió a su futuro y buscará aprovechar al máximo esta etapa: “Lo nuestro es hasta marzo, pero era un lindo desafío teniendo la gran selección que tenemos. Va a ser un partido complicado para los dos. Esperamos disfrutarlo”, concluyó.