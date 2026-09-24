El peronismo propone un IVA Dual y poner en marcha un "PIX" a la argentina

Se trata de una propuesta de reforma tributaria elevada por el exdirector de Aduanas Guillermo Muchel, que hoy es diputado nacional por Entre Ríos. Tambien propone un IVA fijo para micropymes.

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel presentó una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de formalizar a unas 500.000 micropymes, reducir el costo tributario del empleo y quitarle regresividad al consumo.

“ El único camino no debe ser aumentar impuestos, es necesario simplificar el sistema y formalizar la economía”, señaló Michel, al recordar que el gobierno de Javier Milei tiene que presentar un proyecto de reforma tributaria antes de fin de año , en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Michel expuso la propuesta que el peronismo lleva al debate. "Con lo impositivo hay que avanzar rápidamente con el tema de las pymes", planteó.

Régimen Simple para las micropymes: l a primera medida toma un modelo ya implementado en la región. El régimen alcanza a todas las micropymes, que son aproximadamente 500.000 que pasarían a pagar una tasa fija sobre el porcentaje de facturación en reemplazo del esquema actual de IVA y Ganancias, al igual que el monotributo.

Devolución del IVA e IVA personalizado: el proyecto propone ampliar la base imponible sin subir alícuotas. El mecanismo que se propone es volver a la devolución del IVA sobre los consumos con medios electrónicos, empezando por los alimentos. "Hoy paga el mismo IVA cuando compra una Coca-Cola el hijo del dueño de una estancia que el hijo del peón rural", señaló el legislador.

IVA dual para sacar Ingresos Brutos: el legislador propone reemplazar el impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias porque "es un impuesto que genera efectos económicos distorsivos" debido a que "se va acumulando en todas las etapas" de la cadena productiva y comercial. El proyecto propone reemplazar por "una alícuota de IVA". Según indicó el legislador los primeros países que lo implementaron fueron India, Canadá y Brasil. En Brasil están en etapa de transición hasta 2033. Ahora se cobra un "IVA Dual" cuyos componentes son el impuesto nacional por un lado y un estadual y municipal, por otro. Mientras dura la transición el estado brasileño (equivalente a una provincia argentina) sigue cobrando su propio impuesto.

Costo tributario del empleo y la caja de la ANSES sobre el trabajo registrado: el planteo del legisldor es segmentar por tamaño de empresa. "Lo que están haciendo es expulsar gente del sistema: se pasa a monotributo, y genera un desfinanciamiento de la caja de jubilaciones", explicó. El legislador considera necesario revisar el esquema tributario y sus efectos sobre el mercado laboral. “Hay que pensar una reforma integral, y la única forma de hacerlo es generando más puestos de trabajo". "Con el esquema actual, lo único que se va a lograr es que haya cada vez más trabajadores en negro y que aporten menos al sistema”, añadió

PIX argentino: la reforma prevé crear una plataforma al estilo de PIX de Brasil. Se trata de una plataforma de pagos creada por el Banco Central de Brasil. "Allá todos usan PIX porque es más barato, sobre todo para los comerciantes y eso permite formalizar la economía", indicó.

Michel dijo que “ARSAT (la empresa que administra los satélites argentinos de comunicación) ya tiene desarrollada la plataforma pero el Banco Central no la está aplicando". Agregó que el efecto sobre el mercado de billeteras virtuales sería inmediato: "Le daría un competidor, con mejores costos y mejor servicio".