Intento de robo en un banco de La Matanza: un ladrón fue reducido por los clientes mientras llegaba la policía + Agregar ámbito en









El hecho sucedió cuando un cliente salía del sector de cajeros automáticos con un bolso negro y fue abordado por el delincuente. La causa fue caratulada en principio como tentativa de robo agravado y los investigadores buscan determinar si una camioneta estuvo vinculada con una posible fuga.

La causa fue caratulada en principio como tentativa de robo agravado a banco. Los investigadores buscan establecer la mecánica completa y determinar si una camioneta estuvo vinculada con la fuga. @24conurbano

Un intento de robo en un banco de La Matanza, provincia de Buenos Aires, terminó en tiros y con el ladrón reducido por los propios clientes del lugar. El incidente fue registrado por cámaras de seguridad y mostraron cómo la víctima forcejeó con él hasta lograr reducirlo y esperar que llegara la policía.

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El hecho sucedió este miércoles en una sucursal del Banco Galicia ubicada en la localidad de Lomas del Mirador, cuando un cliente, que vestía una campera negra y pantalones claros, salía del banco con un bolso negro colgado de su espalda. Al dar unos pocos pasos, un delincuente encapuchado y armado se abalanzó sobre él para quitarle sus pertenencias.

Desesperación, tiros y un ladrón reducido por los propios clientes: así fue el violento intento de robo en un banco de La Matanza En ese contexto, el damnificado llegó a retroceder y reingresar al sector de cajeros automáticos. En medio de la desesperación, tropezó y logró arrojar la mochila hacia el ingreso al salón de la sucursal, pero el ladrón pasó por encima suyo.

No obstante, comenzó a forcejear con el delincuente hasta que un cliente que esperaba a ser atendido salió en su ayuda. Así, ambos lograron reducirlo y esperaron la llegada de la policía. El aprehendido fue identificado como O.M.M. de 42 años, quien quedó acusado de intentar robarle a un hombre de 52 que se disponía a hacer un depósito en la sucursal.

La causa fue caratulada en principio como tentativa de robo agravado a banco. Los investigadores buscan establecer la mecánica completa y determinar si una camioneta Volkswagen T-Cross estuvo vinculada con la fuga.

El damnificado llegó a retroceder y reingresar al sector de cajeros automáticos. En medio de la desesperación, tropezó y logró arrojar la mochila lejos. Gentileza: Infobae Una madre relató cómo continúa la actividad tras el disparo en un colegio de La Matanza Una madre de un alumno del Instituto Jesús María Plaza, en el partido de La Matanza, relató cómo se desarrolla la actividad escolar tras el episodio en el que un estudiante llevó un arma que se disparó de manera accidental dentro del aula. Según explicó, el establecimiento retomó su funcionamiento habitual, mientras que el adolescente involucrado continuará con modalidad virtual. De acuerdo con su testimonio, las autoridades informaron a las familias sobre las medidas adoptadas y reforzaron los canales de comunicación. “Nos dijeron que nos quedemos tranquilas”, señaló, al tiempo que destacó que el colegio puso a disposición acompañamiento psicológico para los estudiantes. El hecho ocurrió en la localidad de Villa Dorrego, cuando un alumno de 15 años ingresó con un revólver calibre .32 en su mochila. La detonación se produjo al dejar el bolso en el aula. No hubo personas heridas. La mujer indicó que su hijo, que cursa el nivel secundario, regresó a clases sin modificaciones en la rutina diaria. “El resto de los chicos sigue asistiendo normalmente”, afirmó.