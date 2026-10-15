Las reservas del BCRA volvieron a superar los u$s50.000 millones apoyadas en otra fuerte compra de dólares

El Banco Central adquirió u$s182 millones, su segunda mayor compra de octubre, y elevó a u$s914 millones el saldo positivo del mes. Además, el oro y las principales monedas internacionales favorecieron la recuperación de las reservas, mientras el dólar mayorista permaneció estable.

Las reservas del BCRA volvieron a superar los u$s50.000 millones, impulsadas por fuertes compras oficiales y la revalorización del oro y las principales divisas.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a superar los u$s50.000 millones este jueves 15 de octubre , impulsadas por una nueva compra de divisas y la revalorización de sus activos internacionales. De esta forma, el stock aumentó u$s318 millones, hasta u$s50.040 millones , y recuperó el terreno perdido en la jornada anterior, cuando había registrado su primera caída en nueve ruedas.

En el mercado oficial, el Central adquirió u$s182 millones, su segunda mayor compra de octubre , y extendió a 13 jornadas consecutivas la racha compradora. Así, las adquisiciones alcanzaron u$s914 millones en el mes y u$s15.482 millones en 2026 , mientras que el promedio diario de octubre trepó a u$s91 millones, más de cuatro veces los u$s22 millones de septiembre.

Sin embargo, lo más significativo fue la magnitud de la intervención frente al volumen negociado. El BCRA absorbió cerca del 36% de los u$s510,7 millones operados en contado , una proporción excepcionalmente elevada que podría estar vinculada con liquidaciones puntuales de divisas, como las provenientes de obligaciones negociables. Aunque no se confirmó una operación específica, el resultado muestra una oferta capaz de abastecer tanto a la demanda privada como a la autoridad monetaria.

A diferencia del miércoles, las cotizaciones internacionales también contribuyeron a mejorar las reservas. En este sentido, e l oro avanzó 0,60% y aportó unos u$s140 millones , mientras que el índice dólar retrocedió 0,57%. En paralelo, el euro y la libra se apreciaron 0,56% y 0,65%, respectivamente, al tiempo que el yuan y el yen también ganaron terreno frente a la divisa estadounidense.

De esta manera, la recuperación combinó compras efectivas de dólares con efectos positivos de valuación, dos componentes que habían operado en sentidos opuestos durante la rueda anterior.

Dólar, futuros y tasas: una estabilidad sostenida por la oferta

Mientras el BCRA intensificó sus compras, el dólar mayorista cerró sin cambios en $1.513, en una jornada de menor volumen y fluctuaciones acotadas. La cotización llegó a $1.515,50 durante los primeros minutos, pero la mejora gradual de la oferta genuina revirtió ese avance y llevó los precios hasta un mínimo de $1.512, antes de terminar en el mismo nivel del miércoles.

Así, la estabilidad del tipo de cambio no respondió a una ausencia de operaciones, sino a un mercado en el que los ingresos de divisas permitieron atender la demanda y sostener una intervención oficial considerable. Además, el mayorista acumula una baja de $4 en la semana y volvió a niveles de mediados de septiembre, mientras permanece a un 22,61% del techo de la banda cambiaria.

La tranquilidad también se reflejó en las cotizaciones alternativas. El dólar MEP retrocedió 0,20%, hasta $1.532,15, mientras que el contado con liquidación cedió 0,09%, a $1.611,78. Por su parte, el blue bajó 0,32% y cerró en $1.545, con una brecha de 2,12% respecto del mayorista.

En el mercado de futuros, donde se negociaron u$s444 millones, la curva retrocedió 0,13% en promedio, revirtiendo los avances de la jornada anterior. Los contratos de octubre y noviembre bajaron 0,06% y 0,09%, respectivamente, mientras que diciembre y enero cedieron 0,15% cada uno.

Con esos movimientos, la depreciación implícita quedó en 1,74% mensual para octubre y 1,77% para noviembre, equivalentes a tasas anualizadas de 20,91% y 21,24%. En consecuencia, los futuros acompañaron la estabilidad del mercado oficial sin mostrar una aceleración de la depreciación esperada. La evolución de las tasas en pesos será igualmente relevante para determinar si el rendimiento de las colocaciones en moneda local continúa compensando ese riesgo cambiario.

Qué implica la acumulación de reservas hacia adelante

La jornada dejó un dato relevante para las perspectivas cambiarias. El BCRA logró incrementar las reservas por encima de los u$s50.000 millones sin impulsar una suba del mayorista, mientras que las compras de octubre ya superaron los registros completos de agosto y septiembre. La cuestión hacia adelante será determinar cuánto de esa oferta responde a flujos sostenidos y cuánto a liquidaciones extraordinarias.

En ese sentido, el regreso del Tesoro al mercado constituye otro elemento a considerar. Según PPI, el organismo adquirió u$s50 millones el 7 de octubre, su primera compra directa desde mayo. La operación mostró que, además del Central, el sector público encontró espacio para demandar divisas sin alterar significativamente las cotizaciones.

Para los próximos meses, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, identifica tres factores que podrían sostener la acumulación: la estacionalidad favorable, el aumento estructural de la oferta del sector energético y las liquidaciones de deuda corporativa y provincial. A su vez, el BCRA estima que todavía quedan unos u$s4.600 millones por liquidar, mientras el Gobierno proyecta llevar las compras anuales a aproximadamente u$s19.438 millones en diciembre.

Sin embargo, la disponibilidad de esos dólares no garantiza que todos terminen incorporándose a las reservas. Desde Grupo SBS plantean que será determinante el equilibrio entre el saldo comercial, el financiamiento externo y el crédito en dólares, por un lado, y la formación de activos externos, las importaciones y el giro de dividendos, por otro.

Por lo tanto, la continuidad de las compras dependerá tanto de la magnitud de la oferta como de la demanda privada y de las necesidades financieras del sector público. La estabilidad del mayorista facilita ese proceso, pero el desafío será convertir los ingresos actuales en una acumulación sostenida, capaz de compensar futuros pagos de deuda y otros movimientos que afectan las reservas.