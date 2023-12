Licitación: tasa de Lede quedó por debajo de la del plazo fijo, ¿qué implica para el mercado?

Al respecto, el analista Salvador Vitelli aseguró: "La TEA convalidada hoy con la Lede S18E4 es apenas 233 bps arriba de la última licitación donde se ofreció instrumento a tasa fija (Lelite en Octubre). Si vamos a la última Lede (Agosto), está a 2175 bps por encima. Todo ello con el escenario de inflación completamente distinto".

En diálogo con Ámbito, el analista Daniel Osigana opinó: "Pues es extraño el resultado, los bancos dando plazo fijo al 110% y ¿no le das una contrapartida para ganarle a eso? Al minorista no pasa nada, porque su alternativa es una remunerada al 85%. Sigue siendo mejor sacar al intermediario. Raro que le hagan esto a los bancos".

"Por algo a pesar de que los CER están carísimos no dejan de pagar, porque no tienen otra alternativa", explicó sobre los instrumentos que hay disponibles en el mercado. En cuanto al plan Caputo lanzó: "Además hay que recordar que la liquidación del campo tiene un 20% en CCL. Literalmente no veo fallas en el plan, es licuadora a mas no poder".

Por su parte, Christian Buteler desde su cuenta de Twitter analizó: "En una economía con aceleración inflacionaria donde las estimaciones de diciembre están arriba del 30% no hay instrumentos de renta fija (salvo plazo fijo uva) que le gane a la inflación. Un riesgo que puede terminar con la calma en los dólares y la caída de la brecha".

Cocos decidió no convalidar la tasa de la Lede

El CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, anunció que decidió no convalidar la tasa "ya que la consideramos muy baja en este contexto". "Los clientes que licitaron van a poder utilizar los pesos para realizar cualquier tipo de operación a partir de mañana", anunció.

Y aclaró: "La tasa de corte de la Lede 18/4/2023 deja una tasa mensual del 8,66% esto es aproximadamente 100% de TNA, muy por debajo de la línea de la tasa del plazo fijo y en línea con la tasa de pases".