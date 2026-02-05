Renuncia de Marco Lavagna: desmienten conspiración en el INDEC y dan detalles de su salida Por Andrés Lerner + Seguir en









Ámbito dialogó con una fuente cercana al extitular del organismo. "Si creen que él armó la metodología, no tienen idea como funciona el INDEC", dijo.

Marco Lavagna dejó el INDEC este lunes tras el bloqueo del Gobierno al nuevo IPC.

Hasta acá se escucharon las versiones del Gobierno. Pero en las últimas horas Ámbito dialogó con altas fuentes del INDEC, cercanas al extitular Marco Lavagna, quienes desmienten la teoría de la conspiración que hizo circular la Casa Rosada. “El que dijo que Lavagna armó mal el índice para perjudicar a (Javier) Milei, no tiene idea de cómo funciona el organismo”, sostuvo el técnico consultado. La polémica por la inflación, los pedidos del FMI, la discusión perdida y la defensa de la independencia del organismo.

En las últimas horas los argumentos del Gobierno dieron un giro grotesco. Los voceros de la Casa Rosada pasaron de decir que el nuevo índice para medir los precios arrojaba un dato más bajo y eso podía desacreditar en la discusión pública al proceso de desinflación, a argumentar que la metodología estaba mal armada intencionalmente por Lavagna para que la inflación sea más alta y así perjudicar al Presidente.

La teoría conspirativa apunta a que el extitular del INDEC fue designado durante la administración de Alberto Fernández y a la cercanía que el economista tuvo en el pasado con Sergio Massa. Pero en el entorno del líder del Frente Renovador aseguraron a Ámbito que desde hace más de dos años no hay ningún vínculo. Agregan que los referentes de su espacio político, como Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini, hicieron públicas sus críticas al manejo del organismo.

indec El relato de una conspiración opositora no encontró hasta el momento ningún sustento. Para su desacreditación solo alcanza con recordar que la encuesta nacional del gasto de los hogares que se utilizó como base para la nueva metodología se realizó mucho antes de que Lavagna llegue al INDEC. Fue en los años 2017 y 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri, actual aliado político de la administración libertaria.

El rechazo a las acusaciones: ¿por qué se fue Marco Lavagna? Ámbito dialogó con una alta fuente del INDEC, muy cercana al extitular del organismo, que explicó el verdadero funcionamiento del sistema: “Si alguien cree que el director del INDEC es el que hace el índice, no conoce nada de estadísticas y mucho menos de cómo funciona el INDEC”, advirtió.

Sobre ese punto, especificó que los encargados de realizar dicha tarea son profesionales de carrera que trabajan en el área de precios: “Consulten a todos los técnicos a ver que opinan”, lanzó la fuente del entorno de Lavagna. La versión que da una persona de trayectoria y muy cercana a Lavagna es mucho más parecida a la que instalaron en un primer momento el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Le pidieron posponer la puesta en marcha del índice, él lo rechazó, se dio una conversación en buenos términos, pero perdió la discusión y se fue”, explicaron. “No podía no publicarlo” En esa línea, argumentó que Lavagna ya se había comprometido oficialmente a recabar los datos de enero con la nueva metodología. Incluso en octubre del año pasado, el instituto publicó un comunicado oficial para lanzar el flamante índice. “No podía no publicarlo”, señalaron. En el mismo sentido, la fuente consultada recordó el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional de presentar la nueva metodología hacia finales de 2025 “con el fin de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”, según reza el último reporte del staff . También contó que ese compromiso que tomó el Gobierno no fue consensuado previamente con el instituto. Por si algo hiciera falta, en un reciente documento, el Banco Central validó el movimiento. En el Gobierno siguen dando vueltas sobre los argumentos. No hay fecha concreta de actualización de la canasta que data de 2004 y ahora hasta amenazan con crear una nueva metodología. En el entorno de Lavagna dicen que su renuncia fue una defensa de la independencia del INDEC, de sus planes de trabajo y de su credibilidad.