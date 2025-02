Lo que se dice en las mesas: entre tanto culebrón digital, los gestores no le pierden pisada a los Bopreales







Cómo queda el ánimo del mercado tras el desacierto o picardía $LIBRA. Por ahora, los inversores lo soslayan, a no ser que se complique judicialmente, sobre todo, en EEUU. ¿Cuál es el dato a mirar por el mercado en el tema reservas? Para considerar un escenario de atraso genuino deben darse tres cosas en el tiempo, dicen expertos.

Los inversores aguardan cómo se desarrollarán los próximos acontecimientos vinculados al escándalo $LIBRA, pero siguen siendo optimistas para con los activos argentinos, Imagen creada con inteligencia artificial

Tras el inesperado “Libragate” vuelan misiles para todos lados. Pero nadie quiere quedar pegado: ni a una defensa ciega del primer mandatario y menos de su círculo áulico, ni del otro lado de la vereda fustigando y condenando, por temor a futuras represalias y menos quedar detrás del muro que prometió erigir para que no le lleguen tan fácil. Así y todo, fue la comidilla en cada encuentro y conversación. En un almuerzo en cercanías del BCRA, los comensales, reconocidos protagonistas del mercado, se ocuparon de esta, llamada “patada al hormiguero” que fue el tuit “Libra” de Javier Milei y su posterior levantamiento. Al respecto, consideran que el haber puesto en el ojo de la tormenta al monje negro -ya que no ostenta ningún cargo oficial-, Santiago Caputo, fue la estrategia oficial de darle el rol de “perejil” y distraer la atención sobre el verdadero entuerto. Sí, les preocupa que los errores no forzados sigan escalando y ello mine el “capital social”, ganado electoralmente, y el ánimo de los inversores. Saben que esto recién comienza y como toda crisis, se desconoce si escalará por nuevos errores de cálculo.

Encima, todo esto se dio en el marco del buen dato de inflación de enero y del bajo “roll over” de los vencimientos de la deuda en pesos, bajo la creciente expectativa por un acuerdo con el FMI. Por lo que entienden que el propio Milei aguó la fiesta luego de venir de varias semanas donde el mercado se tornó más pesimista, lo que se reflejó en un nuevo repunte del riesgo país. Según comentaron, los sondeos con colegas del exterior mostraron que los inversores prestaron atención al hecho, aguardan cómo se desarrollarán los próximos acontecimientos vinculados al escándalo $LIBRA, pero siguen siendo optimistas para con los activos argentinos, sobre todo, de la mano del superávit fiscal y de la probabilidad que se acelere el acuerdo con el FMI y llegue alguna “plata fresca”. Lo que no inhibe de continuar monitoreando el talón de Aquiles que ven en el andamiaje de la política económica que es que el BCRA no gana suficientes reservas. Un banquero economista con nexos en el FMI aportó el dato a mirar la próxima semana: si la caída en las reservas brutas se debe a una caída de encajes, intervención del BCRA en el CCL o una combinación de ambas.

Por lo pronto, mientras haya potencial de “upside” con los bonos y las acciones argentinas, afuera continúan apostando, y soslayan este tipo de desacierto o picardía, a no ser que se complique judicialmente, sobre todo, en EEUU. El anfitrión comentó que sus “research” detectaron mayor movimiento en el “trade off” de curva de tasa fija en pesos versus curva CER, es que los “breakeven” inflacionarios lucen algo bajos para febrero-marzo vía la baja de retenciones, lo cual brinda un momentum para aprovechar el tramo más corto de CER para luego retornar al tramo medio de la curva CER. Un importante trader explicó que el aplanamiento de la curva de rendimientos de mediados de año en adelante reflejaba un mercado que, a pesar de ver la inflación a la baja en los próximos trimestres (por los “breakeven” de Boncer y Lecap/Boncap de plazo comparables), buscaba cubrirse ante la posibilidad de que las tasas de interés reales estén presionadas al alza si el BCRA mantiene una política económica restrictiva, como podría ser la continuidad en el tiempo del límite de Base Monetaria Amplia en términos nominales. Sobre la inflación solo destacaron que la mayorista de productos importados estuvo debajo del “crawl” mientras que intercambiaron el último relevamiento de precios minoristas de EcoGo de la segunda semana del mes que dio una variación semanal de alimentos del 0,6% y una proyección para el mes del 2,6%. El clima político también estuvo en el menú a partir de la suerte que tengan las PASO, el caso Lijo y demás iniciativas oficiales, ahora bajo los nubarrones del caso Libra. Del resto no hablaron, a pesar de haber varios banqueros, del tema Banco Nación y demás fuegos de artificios y ventanas de oportunidad que brinda irónicamente Libra para que el Gobierno siga haciendo de las suyas y haga sonar los cañonazos de salvas.

BCRA dolar reservas El talón de Aquiles que ven en el andamiaje de la política económica, es que el BCRA no gana suficientes reservas. ambito.com Monedas: la estrategia macro para la región En los Zoom no se vio ni a propios ni ajenos idealizar el “Libragate”, todos se enfocaron en cómo queda el ánimo del mercado tras este culebrón digital, destacando que varios fondos internacionales se inclinaban por comprar Argentina y vender Brasil, pero no por precio sino por fundamentos, mientras que del otro lado del mapa vendían India y compraban China por efecto DeepSeek. De un “conference call” con referentes de Wall Street surgió que la estrategia macro para la región en cuanto a monedas era que estaban costosas para vender en corto, riesgosas para comprar. Explicaron que los “traders” veían que las posiciones cortas en divisas de América Latina se habían recuperado pero las valoraciones no parecen exageradas, con excepción del peso colombiano. Por ahora, creen que el alto “carry trade” debería seguir brindando soporte, pero los factores globales siguen siendo los protagonistas en ausencia de catalizadores idiosincrásicos claros en el corto plazo. Lo que ven es cierto potencial de aumento de la volatilidad en el real y en el peso mexicano en marzo, pero el momento es esencial dados los costos punitivos del “carry”. Dicen que, pese a que el peso colombiano parece ser el más sobrevaluado, el alto “carry” debería seguir aislándolo de los riesgos internos, dejando una corrección supeditada a factores globales, por eso hay cierta preferencia por concentrarse en coberturas de riesgo más baratas, como el peso chileno sobre el que recomiendan venderlo en corto siendo los precios más altos del cobre el principal riesgo a tener en cuenta. Se habló del tema del atraso cambiario en Argentina, pero los más expertos señalaron que para considerar un escenario de atraso genuino deben darse tres cosas en el tiempo: un déficit de cuenta corriente cambiaria, una asignación ineficiente de insumos entre sectores transables y no transables y un nivel de salarios en dólares alto. Se destacó el impacto de la gran colocación de ON en dólares que nutrió la oferta cambiaria, y se advirtió que sin ingreso de capitales y con un déficit corriente sostenido, el BCRA no podrá recuperar reservas.

El protagonismo los Bopreales Consideran clave que el Gobierno retorne a los mercados de capitales internacionales a tasas razonables y que el sector privado continúe accediendo a financiamiento externo, así se podrá evitar una crisis de balanza de pagos. A la hora de las perlitas, tomaron protagonismo los Bopreales bajo el argumento de que el tramo más corto de la deuda soberana en moneda extranjera quedó barato. Uno de los “traders” más activos en deuda emergente explicó que el spread entre el Bopreal BPOD7 y Global AL30 se encuentra en -270 puntos básicos tras haber tocado los -380 puntos poco tiempo atrás, de modo que, si la volatilidad se mantiene en la coyuntura económica, entonces este spread debería ampliarse, y si vuelve a comprimir, e irse a niveles de -200 puntos vía una compresión del AL30, en ese caso calculan que el costo de oportunidad es únicamente 2% en dólares. También lo ven al BPOD7 como una opción interesante, en posiciones largas en pesos, para mezclar en la cartera, y así reducir la volatilidad del retorno en dólares. En otro encuentro virtual, se habló más del tema monetario haciendo hincapié en que si bien el Gobierno tiene puesta la mirada en la llamada Base Monetaria Amplia como agregado de referencia, con un tope cercano a los $48 billones, no hay que soslayar que no solo importa cuántos pesos hay en circulación, sino también la velocidad con la que giran en la economía. En tal sentido, un joven economista señaló con datos de otra consultora que la velocidad del dinero transaccional (M2) se había estabilizado a la baja, al igual que la inflación, después de haber tocado máximos históricos en el primer trimestre de 2024, lo que se dio cuando se sintieron con mayor fuerza las consecuencias más duras de las políticas de estabilización aplicadas para corregir la herencia macro. ¿El costo?: un frenazo de actividad, sobre todo, en la segunda parte del año pasado. Ahora bien, cómo podría mantenerse la baja en la velocidad, vía tasas reales de interés positivas, lo que permite además continuar con la estabilización económica, amplió el joven experto. Como había economistas de un importante banco brasileño se debatió el tema del tipo de cambio en Brasil. Los colegas del vecino país explicaron que después de que el real se devaluó un 30% en 2024, en 2025 inició una recuperación, hasta ahora del 8%. El equipo de Research del banco con sede en San Pablo evaluó si la dinámica del tipo de cambio en Brasil fue impulsada por vectores domésticos o externos. Del análisis surgió que hasta unos días atrás, estiman que poco más de un 80% de la valorización del real fue impulsada por factores domésticos este año, con la reducción de los CDS (seguros contra default) como el principal determinante. De todos modos, creen que todavía existen diversos riesgos en el horizonte que impiden una apuesta más convincente en la paridad cambiaria, como el escenario de incertidumbre global y los riesgos fiscales internos. dolar-euro-2.jpg Para los analistas, el euro tendrá dificultades para iniciar una recuperación sostenida y significativa frente al dólar en el corto plazo. iStock Trump y el cambio el eje de la política exterior estadounidense El caso de Egipto y lo que ocurre en Medio Oriente fue abordado en un evento en Dubai por la gente de EMTA del cual participaron algunos de los brasileños quienes contaron que el foco no solo fue la nueva administración Trump, las ramificaciones de la guerra en Gaza, los precios del petróleo, las calificaciones crediticias, sino las perspectivas para Líbano, Egipto, Jordania, y los megaproyectos y mega-emisiones saudíes. Fueron a la partida, entre otros, Jean-Michel Saliba (BofA), Mark Bohlund (REDD Intelligence), Zeina Rizk (Amwal Capital Partners), Elie Khoneisser (BlueCrest Capital Management), Mohieddine Kronfol (Franklin Templeton), Farouk Soussa (Goldman Sachs), Simon Williams (HSBC), Alexander Perjessy (Moody's), Hussein Khattab (Morgan Stanley Investment Management) y Carla Slim (Standard Chartered). Allí quedó claro que no hay duda de que el presidente Trump cambió el eje de la política exterior estadounidense desde su regreso al poder hace apenas un mes. Explicaron que durante años se sabe que Trump estaba a favor de que los aliados de EEUU asumieran un mayor costo de su propia defensa (y cualquier ambigüedad restante sobre este tema para los europeos fue eliminada por el Secretario de Defensa de Estados Unidos Hegseth con sus comentarios de que Washington "ya no toleraría una relación desequilibrada" y que "salvaguardar la seguridad europea debe ser un imperativo para los miembros europeos de la OTAN"). Por eso, creen que, dado que Europa actualmente no puede igualar a EEUU en términos de crecimiento y con su posición de liderazgo en el escenario mundial socavada por su débil posición en defensa, el euro tendrá dificultades para iniciar una recuperación sostenida y significativa frente al dólar en el corto plazo. Esto fue también tema de debate del Foro Anual de invierno de EMTA en Londres, en el espectacular escenario de The Great Hall, pero dónde se profundizó el debate sobre las expectativas de rentabilidad de los mercados emergentes para 2025, la probable política de tasas de EEUU, qué países emergentes estarían en el punto de mira de la administración Trump y cuáles podrían salvarse. También se habló de la nueva postura cautelosa de la Fed. Los fondos orientados a los emergentes destacaron que hubo compras moderadas en el peso chileno y mexicano y ventas moderadas en el real y peso peruano y colombiano. Mientras que en el mercado de bonos emergentes vieron ligeras compras de Perú, Argentina y México; y ligeras ventas de Chile, Brasil y Colombia.