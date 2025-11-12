Los bonos en dólares mantienen subas y los ADRs escalan hasta 4%







Acciones y bonos apuntan a continuar el rally de cara a fin de año. El índice S&P Merval avanza más de 1%.

Sigue el rally alcista de los bonos y acciones.

Los bonos en dólares siguen la tendencia positiva este miércoles, con subas de hasta 0,2% en los títulos más largos. En ese marco, el mercado hoy apunta a un nuevo descenso del riesgo país, que ya se ubica por debajo de los 600 puntos básicos. El optimismo del mercado se mantiene y las acciones estiran su rally.

Los títulos en moneda dura operan con ganancias de hasta 0,26% encabezados por el Global 2041, seguido por el Global 2046 (0,21%) y el Bonar 2041 (0,2%). Mientras que, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 599 puntos básicos.

Acciones y ADRs En la bolsa de Nueva York, también se prolonga el rally de los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan allí. Este miércoles, suben hasta 3,9% encabezadas por los papeles de BBVA Argentina y Loma Negra. Los sigue de cerca el ADR de Edenor, con un incremento del 3,8%.

En el mercado local, el índice S&P Merval trepa 1,3% hasta los 2.997.390 puntos. Medido en dólares, sube 2,2% a 2.047 puntos.