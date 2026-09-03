El riesgo país vuelve a perforar el piso de los 500 puntos ante el repunte de los bonos en dólares + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos en dólares cotizan con disparidad en Wall Street, aunque predominan las subas.

Los bonos Globales cotizan al alza este jueves. Depositphotos

Los bonos en dólares cotizan con disparidad este jueves en Wall Street, aunque predominan las subas. De esa manera, el riesgo país, que el miércoles había cerrado justo en los 500 puntos básicos, ahora vuelve a ubicarse por debajo de ese nivel.

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Los títulos soberanos operan mixtos. Los Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) muestran alzas generalizadas de hasta 0,3%. En cambio, los Bonares (de legislación local) alternan subas y bajas, con mayoría de rojos.

Con todo, el riesgo país argentina baja 4 unidades y ahora se ubica en 496 puntos básicos. De esta manera, vuelve a ubicarse por debajo de la barrera de 500 puntos básicos, que había superado durante agosto, un mes en el que el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan escaló con fuerza a caballo de las dudas que despertaron en la city el debilitamiento de la imagen de Javier Milei y las intervenciones para ponerle techo al dólar oficial.

Acciones y ADRs Por su parte, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street cotizan con mayoría de incrementos, encabezados por Globant (4,1%) y BBVA Argentina (2,1%).

En tanto, el índice S&P Merval de la bolsa porteña avanza 0,7%, hasta los 3.128.456 puntos. De esta manera, en lo que va de septiembre acumula un repunte del 3,1% que le permite revertir parcialmente la caída de agosto (superior al 9%).