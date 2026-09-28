¿Cuánto cuesta mantener una mascota en octubre 2027?

El cuidado de perros y gatos se convirtió en un gasto fijo para muchos hogares argentinos, con diferencias marcadas según alimentación, tamaño y atención médica.

Perros y gatos ocupan un lugar cada vez más presente en los hogares argentinos.

Tener mascotas implica mucho más que comprar alimento una vez por mes. A la comida se suman controles veterinarios, vacunas, desparasitación, paseos, higiene y, en algunos casos, tratamientos que pueden modificar por completo el presupuesto familiar y aumentar exponencialmente los gastos .

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Los relevamientos publicados durante 2026 ubican el gasto básico mensual en torno de los $70.000 a $80.000 por animal , aunque ese valor funciona como una referencia y puede quedar rápidamente desactualizado frente a los cambios de precios. En perros grandes, hogares que contratan paseadores o animales con necesidades médicas particulares, la cuenta puede ser considerablemente mayor.

El rango de $70.000 a $80.000 mensuales corresponde a una estimación de cuidado básico difundida durante 2026. Incluye principalmente alimentación y algunas atenciones habituales, pero no contempla gastos extraordinarios como cirugías, internaciones, tratamientos prolongados o servicios especiales.

La atención de las mascotas requiere planificación y contempla distintas necesidades a lo largo del tiempo.

El monto tampoco es igual para todos los animales. El tamaño tiene una incidencia directa, especialmente en el caso de los perros: un animal grande necesita más cantidad de alimento y puede requerir mayores dosis de medicamentos cuando recibe atención veterinaria.

El alimento balanceado representa uno de los gastos que más fácilmente puede anticiparse. El precio depende de la especie, el peso, la edad y la calidad del producto. También existen alimentos específicos para animales con determinadas necesidades, cuyos valores suelen ubicarse por encima de las alternativas estándar.

En gatos, además del alimento, aparece el gasto de la arena sanitaria, que debe renovarse con frecuencia. En perros pueden sumarse paseos, peluquería o baños, especialmente cuando se trata de animales de pelo largo o de hogares donde el dueño no puede ocuparse personalmente de esas tareas.

La veterinaria tiene otra particularidad: puede ser un gasto preventivo o convertirse en un desembolso inesperado. Durante 2026, distintas referencias ubicaron una consulta veterinaria básica entre $30.000 y $150.000, con diferencias importantes según la ciudad, la clínica y el tipo de atención. Las consultas de urgencia y las especializadas pueden alcanzar valores superiores.

A eso hay que agregar vacunas, desparasitación, análisis y controles. En el caso de los cachorros, el primer año puede implicar más visitas y dosis de vacunación que las requeridas por un animal adulto.

El cuidado cotidiano de los animales de compañía suma diferentes productos y servicios. Magnific

Cirugías e imprevistos: gastos médicos que superan los $300.000

El verdadero salto en el presupuesto aparece cuando la mascota necesita atención médica compleja. Una urgencia, una internación o una intervención quirúrgica puede transformar un gasto mensual relativamente estable en una cuenta de cientos de miles de pesos.

Los valores relevados durante 2026 muestran que una cirugía veterinaria puede superar ampliamente los $300.000, con cifras que varían según la complejidad, el tamaño del animal, los estudios previos, la anestesia, la internación y los medicamentos posteriores.

Las operaciones ortopédicas, por ejemplo, pueden alcanzar varios millones de pesos en clínicas privadas, mientras que una hospitalización también puede sumar cientos de miles de pesos por día en establecimientos de mayor complejidad.

Ante una intervención que no sea urgente, comparar presupuestos puede ayudar a conocer qué incluye cada prestación. En una emergencia, en cambio, el tiempo de atención puede ser determinante y las posibilidades de elegir dónde realizar el procedimiento son menores.

El auge de las prepagas para mascotas como alternativa frente a las urgencias

El aumento de los costos veterinarios abrió espacio para un mercado que hasta hace algunos años tenía una presencia mucho menor: las prepagas y seguros para mascotas. Durante 2026 comenzaron a aparecer y expandirse distintas propuestas con cuotas mensuales que parten de valores cercanos a $40.000 en algunos planes.

Las coberturas varían: pueden incluir consultas, vacunación, desparasitación, urgencias, estudios, descuentos o reintegros para determinados tratamientos. También existen propuestas con precios diferentes según el nivel de protección.

Una cobertura relevada en agosto de 2026 ofrecía alternativas desde $11.000 hasta $75.000 mensuales, de acuerdo con los servicios incluidos. Antes de contratar uno de estos servicios, conviene mirar la letra chica: períodos de carencia, topes de reintegro, enfermedades preexistentes, clínicas adheridas y tratamientos incluidos.