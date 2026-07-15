Los ADRs suben hasta 3% de la mano de los bancos y el riesgo país se acerca a los 400 puntos + Agregar ámbito en









En la jornada previa se conoció que la inflación de junio fue de 1,9%, la primera vez en casi un año que el dato oficial mensual comienza con ese dígito.

Vecteezy

El S&P Merval sube y el riesgo país está a un paso de quebrar los 400 puntos básicos. El dato de la inflación local influyó positivamente, al igual que el mismo dato en EEUU.

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El selectivo local abre 0,2% al alza y sube 3.234.991,220. Las acciones que más avanzan son: Cresud (+1,2%), BBVA (+1,2%) y Banco de Valores (+1,1%).

Los ADRs también registran mayoría de subas y los papeles que lo encabezan son Grupo Supervielle (+2,6%), Banco Macro (+1,9%), y BBVA (+2,1%).

En la jornada previa se conoció que el dato oficial de junio fue de 1,9%, la primera vez en casi un año que la inflación mensual comienza con un 1. La desaceleración estuvo impulsada principalmente por menores aumentos en alimentos, especialmente la carne, y en el rubro de indumentaria.

A su vez, el Ministerio de Economía realizará una nueva licitación de bonos en pesos para refinanciar vencimientos. El mercado espera una buena participación, ya que el Tesoro contaría con liquidez suficiente para afrontar sus compromisos.

A nivel internacional si bien el contexto de la guerra en Medio Oriente aún preocupa a los inversores. La inflación en EEUU sorprendió positivamente. En junio, los precios registraron una caída mensual del 0,4%, el descenso más importante desde 2020.