Los Cedears, bonos y acciones que los expertos recomiendan comprar en octubre

Las recomendaciones en Cedears, bonos y acciones de las carteras de octubre dependerán del perfil de inversor.

Los tipos y cantidades de Cedears, bonos y acciones de las carteras de octubre dependerán del perfil de inversor.

El cambio de escenario en los mercados argentinos llevó a los inversores a revisar sus estrategias de Cedears , acciones y bonos de cara a octubre . La suba del riesgo país , una mayor incertidumbre sobre las perspectivas electorales y señales menos favorables desde la economía, obligan a reforzar la diversificación y a prestar especial atención a la relación entre riesgo y rendimiento.

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El panorama se volvió más complejo tras los últimos datos de desempleo, actividad y pobreza , junto con las compras de dólares del BCRA y la caída en la confianza en el Gobierno.

Para los inversores conservadores, la estrategia apunta a reducir la exposición a activos argentinos de mayor volatilidad y privilegiar instrumentos dolarizados , de corta duración y buena calidad crediticia.

El operador y asesor Germán Marín propone destinar 50% de la cartera a Obligaciones Negociables con alta calificación crediticia , entre ellas MGCOD, VSCVD, TLCMD, YM34D e IRCPD . Además, recomienda evitar por ahora las letras a tasa fija y priorizar valores dolarizados o ajustables.

Dentro de los bonos en pesos, incorpora el dual TXMJ8 , que combina CER y TAMAR y actualmente ofrece un rendimiento de CER +6%, junto con el TX28 , ajustable por CER y con un rendimiento de alrededor de 8% por encima del coeficiente. Entre ambos, considera razonable una participación del 20%.

El resto de la cartera podría distribuirse entre Cedears defensivos como Johnson & Johnson, McDonald's, Berkshire Hathaway y Procter & Gamble.

El consultor Fernando Villar también recomienda reducir el riesgo argentino. “Para un perfil conservador en este momento, creo que haría una reducción de lo que es la renta variable argentina y de bonos soberanos”, sostuvo.

También plantea disminuir la exposición a pesos y combinar fondos de inversión de Latinoamérica o Estados Unidos con ON de vencimiento relativamente corto.

El asesor Mariano Monferini coincide con esa estrategia y propone “priorizar renta fija en moneda dura, de corta duración y alta calidad crediticia”. Desde Argentina, señala que una alternativa es acceder a esos activos mediante fondos comunes de inversión con exposición a deuda internacional.

Los tipos y cantidades de Cedears, bonos y acciones de las carteras de octubre dependerán del perfil de inversor. Depositphotos

Perfil moderado: más potencial, pero con límites al riesgo

En las carteras moderadas aumenta el peso de activos con potencial de crecimiento, aunque sin abandonar la renta fija.

Marín incorpora Cedears de Nu, TSMC y Meta, compañías que, según su análisis, combinan crecimiento y generación de resultados. Estas posiciones se financian parcialmente mediante una reducción de las ON.

También suma bonos soberanos, aunque con una participación no superior al 10%. La estrategia contempla una eventual mejora de los indicadores económicos y una recuperación de las paridades, mientras los títulos ofrecen TIR de hasta 14%.

Villar propone agregar “algo de especulación con pesos”, mediante Lecaps o bonos CER, bajo el supuesto de que el dólar permanezca estable. También menciona acciones defensivas internacionales y ETF como XLP.

Monferini, por su parte, mantendría una participación importante de renta fija en dólares, pero “extendería gradualmente la duración e incorporaría una porción de deuda de alto rendimiento —high yield—”. Para complementar, plantea una posición limitada en acciones mediante Cedears como Berkshire Hathaway.

Perfil agresivo: renta variable y bonos con potencial de recuperación

Para los inversores agresivos aumenta la participación de renta variable y disminuye nuevamente el peso de las ON.

Marín mantiene como posiciones locales a YPF y Pampa, mientras que entre los Cedears suma Mercado Libre, Alphabet y CIBR. Como apuesta de elevada volatilidad menciona Moderna, aunque recomienda limitarla a menos del 5% del capital.

Villar observa oportunidades en la parte media de la curva soberana. “Empieza a surgir para el que cree que todavía los bonos tienen la capacidad de rebotar”, explicó. También identifica oportunidades en acciones estadounidenses castigadas, como Salesforce, Nike y McDonald's, además de QQQ y el S&P 500.

Monferini mantiene una postura más cautelosa. “Hoy me cuesta justificar una cartera fuertemente expuesta a acciones, tanto por el contexto local como por el internacional”, afirmó. En Argentina, considera que los bonos soberanos deberían permanecer en el radar, aunque todavía no ve el momento de retomar posiciones.

Para inversores con cuentas en el exterior, menciona finalmente a TLT, ETF de bonos del Tesoro estadounidense de muy larga duración, como una alternativa para quienes puedan tolerar mayor volatilidad y busquen capturar una eventual recuperación de precios.