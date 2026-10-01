Los bonos ya le ponen precio al 2027, pero todavía no son una encuesta electoral Por Martín Tobal + Agregar ámbito en









En agosto y septiembre aumentó la prima del bono gubernamental que vence durante el próximo gobierno. ¿El mercado está cobrando por lo que todavía falta definir o ya está incorporando cambios en las chances de candidatos concretos?

Archivo. Las elecciones empiezan a afectar el rendimiento de los bonos.

Todavía no están definidos los candidatos ni las alianzas para 2027. Sin embargo, las elecciones ya se asomaron al precio de la deuda: desde agosto aumentó la diferencia de rendimientos entre un bono que vence antes del próximo cambio de gobierno y otro que vence después. En paralelo, creció el interés del público por todo lo que rodea a la sucesión presidencial.

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El año que cambia el precio Los bonos AO27 y AO28 están denominados en dólares, pagan el mismo cupón y tienen el mismo emisor: el Estado nacional. El primero vence durante el gobernó actual; el segundo, durante el próximo. La diferencia entre sus rendimientos puede incluir una prima por el riesgo de prestarle al próximo mandato en lugar de al actual.

Esta prima aumentó entre los cierres de julio y agosto. La secuencia de eventos es sugestiva. Durante esas semanas se multiplicaron las búsquedas de “Elecciones 2027” en internet. El primer salto de atención se produjo en la semana del 7 de agosto; una semana después, la prima empezó a aumentar y, dos semanas más tarde, registró su mayor aumento semanal.

En agosto, el mapa electoral seguía sin definirse, pero aumentó la atención del público sobre las elecciones. Si esa mayor atención alcanzó también a los inversores, la incertidumbre que ya existía pudo empezar a pesar más en sus decisiones y en el precio de los bonos. Este comportamiento es bastante común entre inversores, según diversos estudios: cuando comienzan a prestar más atención a un riesgo, pueden empezar a exigir una mayor compensación aun si el riesgo en sí mismo no ha variado.

¿Una encuesta en los bonos? El aumento en la prima podría reflejar también cambios en las perspectivas electorales de candidatos concretos. Si aumentaran las chances de un postulante que se asocia con mayor riesgo crediticio, la prima debería aumentar; si ocurriera lo contrario, debería disminuir. En ese caso habría que observar que la prima sube cuando ese postulante gana terreno electoral y baja cuando lo pierde.

No obstante, los episodios recientes no permiten establecer todavía ese patrón. Después del plenario federal de Kicillof el 19 de septiembre, la brecha aumentó casi 10 puntos básicos en la primera rueda posterior; pero unas semanas antes ocurrió lo contrario: tras el encuentro del 27 de agosto, en el que encabezó propuestas para una eventual gestión nacional, la prima cayó 7 puntos básicos. Lo que sabemos y lo que todavía no La mayor atención electoral ofrece, por ahora, una explicación plausible de una parte importante del aumento en la brecha. La secuencia de búsquedas y precios es compatible con esa interpretación: el interés por las elecciones aumentó fuertemente justo una semana antes del incremento en la prima, mientras que las noticias sobre figuras concretas no muestran todavía una relación suficientemente consistente con los movimientos de la brecha. Esto implica que la prima no tiene por qué aumentar sistemáticamente hacia delante. La definición de candidaturas y alianzas deberían reducir la incertidumbre y disminuirla. Con un mapa electoral más definido, será más fácil evaluar si la brecha responde de manera consistente a noticias que cambien las chances de los candidatos. Por ahora, sería pedirles a los bonos una precisión que ni siquiera las encuestas han demostrado tener. 2027 aparece en las búsquedas y en los bonos. El camino a las elecciones 2027 ya aparece en las búsquedas y en los bonos.