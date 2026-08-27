Furor por Nvidia: Wall Street proyecta una suba del 130% y una valuación récord de u$s13 billones

El punto central de la tesis de Raymond James está en la velocidad de crecimiento que todavía puede sostener Nvidia.

El punto central de la tesis de Raymond James está en la velocidad de crecimiento que todavía puede sostener Nvidia.

Nvidia volvió a superar las expectativas del mercado y recibió una nueva apuesta extremadamente alcista de Wall Street . El analista Simon Leopold, de Raymond James, elevó su precio objetivo para la compañía de u$s352 a u$s550, lo que implica un potencial de suba cercano al 130% respecto de los niveles actuales.

Si se concretara, Nvidia alcanzaría una capitalización bursátil de aproximadamente u$s13 billones , frente a los u$s5,2 billones actuales.

La proyección de Leopold contrasta fuertemente con el consenso de mercado, cuyo precio objetivo promedio para Nvidia se ubicó en torno a u$s306. La reacción de los inversores a los resultados también fue contundente: las acciones llegaron a subir 9% tras conocerse las cifras y la nueva guía .

El punto central de la tesis de Raymond James está en la velocidad de crecimiento que todavía puede sostener la compañía . Nvidia presentó un beneficio ajustado de u$s2,22 por acción y una facturación de u$s96.200 millones, por encima de los u$s2,09 y u$s92.300 millones que esperaba Wall Street.

El negocio de centros de datos volvió a ser el principal motor , con ingresos de u$s89.000 millones, frente a los u$s85.800 millones previstos. En tanto, Edge Computing aportó u$s7.200 millones, también por encima de los u$s6.600 millones estimados.

Pero para Leopold, el dato más importante no está en el trimestre que terminó, sino en las perspectivas futuras. El analista destacó que “aunque los resultados de corto plazo fueron extraordinarios, con ventas que se duplicaron interanualmente, será la perspectiva de un crecimiento del 70% para el ejercicio fiscal 2028 la que los inversores celebrarán”.

El punto central de la tesis de Raymond James está en la velocidad de crecimiento que todavía puede sostener Nvidia.

Nvidia proyectó para su tercer trimestre ingresos de entre u$s105.800 millones y u$s110.100 millones, frente a los u$s105.100 millones esperados por el mercado. De concretarse, sería el primer trimestre de la historia de la compañía con ventas superiores a u$s100.000 millones.

Productos innovadores

Leopold también destacó la evolución de las nuevas arquitecturas. “Rubin y LPU están avanzando más rápido de lo que contempla nuestro modelo”, afirmó. Según el analista, Vera Rubin comenzó los envíos de producción y recibió órdenes de compra de todos los grandes hyperscalers, proveedores de AI Cloud y fabricantes de sistemas.

Además, estimó que los ingresos de los chips Vera Rubin podrían representar aproximadamente 20% de los ingresos de Data Center en el tercer trimestre fiscal de 2027.

La compañía también devolvió capital a los accionistas por un récord de u$s26.000 millones durante el segundo trimestre fiscal, incluyendo u$s20.000 millones en recompras y dividendos por u$s6.000 millones.

La tesis de Raymond James combina crecimiento de 70%, aceleración de las nuevas arquitecturas y una enorme capacidad de generación de caja. Si Nvidia logra convertir esas expectativas en resultados, el objetivo de u$s550 por acción podría abrir la puerta a una valoración cercana a u$s13 billones.