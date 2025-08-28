Tras una rueda con caídas de hasta el 6% este miércoles, en el arranque de esta jornada los ADRs rebotan hasta el 7,2%. En paralelo, los bonos en dólares avanzan hasta 1% y el riesgo país se ubica en su nivel más alto desde principios de abril.
Los ADRs rebotan hasta 7,2% y los bonos en dólares también marcan alzas generalizadas
Las acciones argentinas en Nueva York buscan recuperar terreno tras las bajas de la rueda anterior.
Los papeles argentinos rebotan en Wall Street, las subas son lideradas por Central Puerto, con 7,4%; Edenor, con 7,1%; y Telecom, con 4,8%.
En la plaza local, el S&P Merval sube 3% en pesos, mientras que si se mide en dólares el incremento es de 3,6%.
Bonos en dólares y riesgo país
Los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de subas de hasta 1% de la mano del Bonar 2038, el Bonar 2029 (+0,8%), y el Bonar 2041 (+0,8%).
Por su parte, el riesgo país que mide J.P Morgan subió este miércoles a 2,5% a 850 puntos básicos, según datos de Rava. Se trata del mayor valor desde el 7 de abril.
