28 de agosto 2025 - 11:19

Los ADRs rebotan hasta 7,2% y los bonos en dólares también marcan alzas generalizadas

Las acciones argentinas en Nueva York buscan recuperar terreno tras las bajas de la rueda anterior.

El Merval medido en dólares está en mínimos de 11 meses.&nbsp;&nbsp;

El Merval medido en dólares está en mínimos de 11 meses.  

Depositphotos

Los papeles argentinos rebotan en Wall Street, las subas son lideradas por Central Puerto, con 7,4%; Edenor, con 7,1%; y Telecom, con 4,8%.

Informate más

En la plaza local, el S&P Merval sube 3% en pesos, mientras que si se mide en dólares el incremento es de 3,6%.

merval bolsa porteña 1500.jpg
El riesgo país está en su nivel más alto desde abril.

El riesgo país está en su nivel más alto desde abril.

Bonos en dólares y riesgo país

Los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de subas de hasta 1% de la mano del Bonar 2038, el Bonar 2029 (+0,8%), y el Bonar 2041 (+0,8%).

Por su parte, el riesgo país que mide J.P Morgan subió este miércoles a 2,5% a 850 puntos básicos, según datos de Rava. Se trata del mayor valor desde el 7 de abril.

