Habrá fin de semana largo en octubre: trasladan feriado para impulsar la actividad turística







El secretario de Turismo adelantó la medida, reclamada por el sector turístico y apoyada por el Municipio de Villa Gesell y otros destinos del país.

El feriado del 12 de octubre se trasladará al lunes 13, generando un fin de semana largo en todo el país.

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, adelantó que octubre tendrá un fin de semana largo, trasladando el feriado del 12 al lunes 13. La confirmación oficial se espera próximamente en el Boletín Oficial de la Nación, en respuesta a pedidos realizados por distintas provincias y municipios para reactivar el turismo en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida era reclamada por el sector turístico para impulsar la actividad en distintos destinos. Entre los que impulsaron la iniciativa se destacó el Municipio de Villa Gesell, cuyo intendente Gustavo Barrera celebró la noticia en X: “¡Lo logramos! El Secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el #12deOctubre sea fin de semana largo”.

Embed ¡Lo logramos! El Secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el #12deOctubre sea fin de semana largo. pic.twitter.com/PLas3aul4g — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) August 28, 2025

La campaña promovida por el municipio costero incluyó notas formales a la Secretaría de Turismo, gestiones ante la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y reclamos públicos en reuniones de la Región Tuyú y la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Con el tiempo, el pedido sumó apoyos de otras provincias y destinos turísticos del país.

El pasado jueves 31 de julio, Gustavo Barrera reiteró el pedido de manera presencial en Casa Rosada, ante las autoridades del Gobierno Nacional, reforzando la solicitud que venía realizando desde meses atrás. La confirmación del fin de semana largo en octubre representa un alivio para los operadores turísticos, quienes esperan que la medida genere un aumento de reservas y movimiento económico en todo el país.

Feriados: el Gobierno estableció qué pasará con los que caen los fines de semana El Poder Ejecutivo dispuso que los feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo disponga la autoridad competente. Feriados El nuevo criterio quedó establecido en el Decreto 614/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos. De ese modo, se apunta a completar un vacío legal en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales pero no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana.