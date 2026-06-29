Los cinco eventos a los cuáles estarán atentos los mercados esta semana

A pesar del feriado estadounidense por el Día de la Independencia, los inversores van a observar con atención cinco eventos vitales para los mercados globales esta semana. Los detalles en la nota.

Los inversores se preparan para indicadores económicos importantes y decisiones de bancos centrales, con el reporte de empleo de EE. UU. como principal catalizador.

Los inversores afrontan una semana cargada de indicadores económicos y eventos de bancos centrales, a pesar de que Wall Street operará menos días debido al cierre de los mercados estadounidenses el viernes por el Día de la Independencia. Además de los datos macroeconómicos, la atención estará puesta en el foro anual del Banco Central Europeo en Sintra y en los resultados trimestrales de Nike.

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El informe laboral estadounidense de junio será el dato económico más relevante de la semana.

Se espera que las nóminas no agrícolas aumenten en 114.000 puestos de trabajo, frente a los 172.000 registrados en mayo, mientras que la tasa de desempleo se mantendría en 4,3%.

ING considera que el reporte de empleo será el "principal catalizador de la dirección de los mercados" , ya que influirá directamente en las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal. Además de controlar la inflación, el banco central estadounidense tiene el mandato de promover el máximo empleo.

Señalaron los analistas de ING que una cifra de nóminas superior a 100.000 "debería establecer un piso para las expectativas sobre las tasas de interés, aunque probablemente no será suficiente para que el mercado descuente dos aumentos de la Fed antes de finalizar el año".

Manufactura en Estados Unidos

En segundo lugar, antes del reporte laboral, los inversores conocerán nuevos datos sobre confianza del consumidor, vacantes laborales y empleo del sector privado.

Posteriormente se publicará el índice manufacturero ISM de junio, que se prevé se ubique en 53,7 frente a 54,0 del mes anterior. Una lectura superior a 50 continúa indicando expansión de la actividad manufacturera.

El mercado también seguirá de cerca el componente de precios pagados para evaluar si las presiones inflacionarias relacionadas con la energía comienzan a moderarse.

Inflación en la zona euro

El miércoles se van a divulgar las cifras preliminares de inflación de la zona euro. Los analistas esperan que la inflación general disminuya a 3,0% desde 3,2%, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, permanezca en 2,6%.

Ambos indicadores siguen por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, lo que mantiene abiertas las expectativas de nuevos incrementos en las tasas de interés.

Foro del BCE en Sintra

Los principales responsables de política monetaria del mundo se reunirán en Sintra, Portugal, para participar en la conferencia anual organizada por el Banco Central Europeo.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, inaugurará el encuentro el lunes, mientras que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, participará en un panel el miércoles.

Los inversores analizarán cuidadosamente sus declaraciones después de que adelantara cambios en la forma en que la Fed comunica su estrategia de política monetaria. En su primera decisión como presidente, Warsh no ofreció orientación futura ni participó en las proyecciones trimestrales sobre tasas.

Resultados de Nike

Aunque el calendario corporativo será relativamente ligero, Nike será una de las empresas más observadas cuando publique sus resultados fiscales tras el cierre del mercado estadounidense del martes.

Los inversores buscarán señales sobre las perspectivas para el ejercicio fiscal 2027 y el avance del plan de recuperación impulsado por el director ejecutivo Elliott Hill.

A principios de este año, Nike advirtió que sus ventas trimestrales podrían disminuir entre 2% y 4% debido a una menor demanda en China, Europa, Medio Oriente y África.