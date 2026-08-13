Cristiano Ronaldo volvió con un curioso look a los entrenamientos en Arabia Saudita + Agregar ámbito en









El delantero portugués se sumó al Al-Nassr para la nueva temporada y los fotógrafos del club no pararon de sacarle fotos por su nuevo corte y color de pelo.

Cristiano Ronaldo con look renovado en Arabia Saudita. @AlNassrFC

Cristiano Ronaldo se reincorporó este jueves a los entrenamientos del Al-Nassr, tras su participación con Portugal en el Mundial 2026 y su casamiento con Georgina Rodríguez. Como de costumbre, el astro portugués acaparó la atención de la prensa, aunque esta vez el motivo principal fue su peculiar cambio de imagen: un nuevo corte de pelo con un llamativo tono colorado.

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En busca de llegar a los 1.000 goles esta temporada, Ronaldo debutará en la Liga Profesional Saudí este sábado 15 de agosto a las 15 horas. Al llegar con tan solo dos días de anticipación al primer partido, su nuevo entrenador, Ange Postecoglou, está analizando si utilizar al atacante portugués desde el arranque del partido para cuidar su forma física.

Cristiano Ronaldo llegando al entrenamiento. @AlNassrFC En la cuenta oficial del club saudí, el posteo principal con la vuelta de Cristiano fue: “¿Quién llegó hoy a la sede del Al Nassr?”, haciendo referencia a su nuevo look. A mediados de la temporada pasada, el jugador de 41 años resaltó por qué todavía está lejos del retiro, aunque todo dependerá de él: “Quiero ganar trofeos y alcanzar esa cifra que todos conocen. Sin duda, si no hay lesiones, lo conseguiré”, declaró en los Globe Soccer Awards.

Por otro lado, aunque la cita mundialista con Portugal generó dudas entre sus fanáticos sobre si tendría las fuerzas para seguir jugando, el astro dejó claro que su retiro será únicamente de la selección. Su continuidad a nivel de clubes quedó confirmada esta semana tras reincorporarse a los entrenamientos de los “Caballeros de Najd” y mostrarse con la cabeza en alto

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su casamiento oculto Otro de los temas que pusieron en agenda al “Bicho” fue su casamiento íntimo con la mujer que lo acompaña hace más de 10 años: la argentino-española Georgina Rodríguez, madre de dos de los cinco hijos que tiene el portugués.

La pareja celebró una ceremonia civil en Cascais, Portugal, en un encuentro privado al que asistieron sus cinco hijos, y luego confirmó el casamiento con una fotografía de sus anillos en redes sociales La foto de anillo, confirmando el compromiso entre ambos. La boda se concretó exactamente un año después de que ambos anunciaran su compromiso. El 11 de agosto de 2025, Georgina había publicado en sus redes sociales una fotografía del anillo y acompañado la imagen con una frase que anticipaba el paso que finalmente dieron este martes. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo al revelar públicamente que había aceptado la propuesta de Ronaldo.