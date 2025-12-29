Los expertos de Wall Street esperan que Amazon se dispare hasta un 50% en 2026: las razones

De 67 expertos de Wall Street que cubren las acciones de Amazon, aproximadamente el 96% tiene calificaciones de “Strong Buy” o “Buy”.

Los expertos de Wall Street confían en que las acciones de Amazon seguirán creciendo durante el 2026.

Las acciones de Amazon tuvieron un desempeño discreto en 2025 , subiendo apenas alrededor de un 6% en el año, lejos del avance del 18% del S&P 500 y posicionándose como el peor de los llamados “Magnificent Seven”. Sin embargo, Wall Street confía en el potencial de la compañía para el próximo año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La performance del último año generó una percepción mixta entre inversores, influida por el crecimiento más lento de Amazon Web Services (AWS) y dudas sobre la monetización de sus herramientas de inteligencia artificial (IA).

Además, los recortes de personal (con más de 14.000 empleados corporativos despedidos) aumentaron la cautela del mercado.

A pesar de este contexto moderado, Wall Street sigue apostando por Amazon para 2026. Analistas como Mark Mahaney de Evercore ISI creen que el precio de la acción podría tener hasta un 50% de alza desde sus niveles actuales.

Mahaney señala varios catalizadores que podrían reactivar el crecimiento del negocio: un repunte en AWS , el aumento de la demanda por los nuevos chips de IA Trainium, un fuerte incremento continuo en los ingresos por publicidad y la ampliación del ecosistema de consumo con productos como Alexa+.

amazon (1).png Las acciones de Amazon podrían subir un 50% durante el 2026.

Según el experto, Amazon sigue siendo una empresa de alta calidad con un historial sólido de crecimiento de ganancias por acción (alrededor del 25% anual compuesto) y con márgenes operativos en expansión.

Además, proyecta que el flujo de caja libre podría mejorar significativamente en los próximos 24 meses, lo que ofrecería más flexibilidad financiera para inversiones estratégicas.

Acciones con potencial

El consenso de analistas también es mayoritariamente positivo: de 67 expertos que cubren la acción, aproximadamente el 96% tiene calificaciones de “Strong Buy” o “Buy”. El precio objetivo promedio del mercado apunta a unos u$s295, lo que implicaría cerca de 27% de potencial alcista desde los niveles actuales.

No obstante, no todos comparten un optimismo tan elevado. Por ejemplo, el analista de JP Morgan Doug Anmuth mantiene una perspectiva más moderada con una estimación de aproximadamente 30% de alza, aunque reconoce que acuerdos estratégicos como un contrato de servicios en la nube de u$s38.000 millones con OpenAI podrían apoyar los ingresos de AWS y añadir más potencial de crecimiento.

Por su parte, datos de mercados predictivos como los de Polymarket muestran que muchos inversores particulares son escépticos a corto plazo, esperando que el precio se mantenga relativamente sin cambios en los primeros meses de 2026.